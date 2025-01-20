مستعمرون يواصلون تقطيع الأشجار في نحالين غرب بيت لحم

(MENAFN
- Palestine News Network
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بيت لحم/PNN- واصل مستعمرون، اليوم الاثنين، تقطيع الأشجار في أراضي بلدة نحالين غرب بيت لحم.
وقال مصدر محلي لمراسلنا، إن مستعمرين أقدموا على تقطيع 50 شجرة زيتون معمرة ومثمرة، في منطقة عين فارس غرب البلدة، تعود للمواطن علي أبو غياظة.
وكان المستعمرون قد أقدموا خلال أيام سابقة على تقطيع 200 شتلة زيتون، و50 شجرة زيتون معمرة، في المنطقة ذاتها.
وكان رئيس المجلس البلدي في نحالين جمال نجاجرة قد أكد لـ"للوكالة الرسمية" في وقت سابق، أن مجموعة من المستعمرين أقامت في منطقة "عين فارس" بؤرة استعمارية رعوية، ونصبت "بركسين" كبيرين لتربية المواشي.
وقال إن هذه الخطوات ستحرم المواطنين من أرضهم البالغة مساحتها حوالي 2000 دونم، لافتا إلى أن المنطقة المذكورة تعرضت لاعتداءات متكررة من مستعمري "بيتار عيليت"، تمثلت في ضخ المياه العادمة، وهو ما أدى إلى تلف المزروعات وتلوث المياه.
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