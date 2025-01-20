مستعمرون يواصلون تقطيع الأشجار في نحالين غرب بيت لحم

MENAFN - Palestine News ) بيت لحم/PNN- واصل مستعمرون، اليوم الاثنين، تقطيع الأشجار في أراضي بلدة نحالين غرب بيت لحم.

وقال مصدر محلي لمراسلنا، إن مستعمرين أقدموا على تقطيع 50 شجرة زيتون معمرة ومثمرة، في منطقة عين فارس غرب البلدة، تعود للمواطن علي أبو غياظة.

وكان المستعمرون قد أقدموا خلال أيام سابقة على تقطيع 200 شتلة زيتون، و50 شجرة زيتون معمرة، في المنطقة ذاتها.

وكان رئيس المجلس البلدي في نحالين جمال نجاجرة قد أكد لـ"للوكالة الرسمية" في وقت سابق، أن مجموعة من المستعمرين أقامت في منطقة "عين فارس" بؤرة استعمارية رعوية، ونصبت "بركسين" كبيرين لتربية المواشي.

وقال إن هذه الخطوات ستحرم المواطنين من أرضهم البالغة مساحتها حوالي 2000 دونم، لافتا إلى أن المنطقة المذكورة تعرضت لاعتداءات متكررة من مستعمري "بيتار عيليت"، تمثلت في ضخ المياه العادمة، وهو ما أدى إلى تلف المزروعات وتلوث المياه.