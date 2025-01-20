Monday, 20 January 2025 12:34 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مستعمرون يواصلون تقطيع الأشجار في نحالين غرب بيت لحم

1/20/2025 7:05:39 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم/PNN- واصل مستعمرون، اليوم الاثنين، تقطيع الأشجار في أراضي بلدة نحالين غرب بيت لحم.

وقال مصدر محلي لمراسلنا، إن مستعمرين أقدموا على تقطيع 50 شجرة زيتون معمرة ومثمرة، في منطقة عين فارس غرب البلدة، تعود للمواطن علي أبو غياظة.

وكان المستعمرون قد أقدموا خلال أيام سابقة على تقطيع 200 شتلة زيتون، و50 شجرة زيتون معمرة، في المنطقة ذاتها.

وكان رئيس المجلس البلدي في نحالين جمال نجاجرة قد أكد لـ"للوكالة الرسمية" في وقت سابق، أن مجموعة من المستعمرين أقامت في منطقة "عين فارس" بؤرة استعمارية رعوية، ونصبت "بركسين" كبيرين لتربية المواشي.

وقال إن هذه الخطوات ستحرم المواطنين من أرضهم البالغة مساحتها حوالي 2000 دونم، لافتا إلى أن المنطقة المذكورة تعرضت لاعتداءات متكررة من مستعمري "بيتار عيليت"، تمثلت في ضخ المياه العادمة، وهو ما أدى إلى تلف المزروعات وتلوث المياه.

MENAFN20012025000205011050ID1109108534

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث