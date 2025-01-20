تشييع جثمان الطفل الشهيد أحمد جزر في بلدة سبسطية

MENAFN - Palestine News ) نابلس/PNN- شيع أهالي بلدة سبسطية شمال غرب نابلس والقرى المجاورة، اليوم الاثنين، جثمان الشهيد أحمد رشيد جزر (15 عاما)، إلى مثواه الأخير.

وكان الطفل جزر قد أصيب بالرصاص الحي في الصدر، خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة سبسطية مساء أمس، وجرى نقله إلى النجاح، حيث أُعلن استشهاده متأثرا بإصابته.

وانطلقت مراسم تشييع الشهيد من مستشفى رفيديا بنابلس بجنازة عسكرية بمشاركة رسمية وشعبية، ليُنقل بعدها إلى منزل ذويه في سبسطية، حيث أُلقيت نظرة الوداع الأخيرة عليه، قبل أن يوارى الثرى في مقبرة البلدة.

وجرت صلاة الجنازة على الشهيد جزر، بعد صلاة الظهر في مسجد البلدة، قبل أن يجوب موكب التشييع شوارعها وسط هتافات منددة بجرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا.