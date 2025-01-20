تشييع جثمان الطفل الشهيد أحمد جزر في بلدة سبسطية

(MENAFN
- Palestine News Network
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نابلس/PNN- شيع أهالي بلدة سبسطية شمال غرب نابلس والقرى المجاورة، اليوم الاثنين، جثمان الشهيد أحمد رشيد جزر (15 عاما)، إلى مثواه الأخير.
وكان الطفل جزر قد أصيب بالرصاص الحي في الصدر، خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة سبسطية مساء أمس، وجرى نقله إلى مستشفى النجاح، حيث أُعلن استشهاده متأثرا بإصابته.
وانطلقت مراسم تشييع الشهيد من مستشفى رفيديا بنابلس بجنازة عسكرية بمشاركة رسمية وشعبية، ليُنقل بعدها إلى منزل ذويه في سبسطية، حيث أُلقيت نظرة الوداع الأخيرة عليه، قبل أن يوارى الثرى في مقبرة البلدة.
وجرت صلاة الجنازة على الشهيد جزر، بعد صلاة الظهر في مسجد البلدة، قبل أن يجوب موكب التشييع شوارعها وسط هتافات منددة بجرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا.
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