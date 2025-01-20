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مناوشات في اجتماع الصحة النيابية بشأن اللحوم الفاسدة

1/20/2025 7:05:32 AM
(MENAFN- Amman Net) ارجأ رئيس لجنة الصحة والغذاء النيابية، النائب شاهر الشطناوي، اجتماع خصص لمناقشة موضوع اللحوم الفاسدة التي ضبطت قبل أيام بكمية 25 كنا، إضافة إلى نظام البصمة للاطباء في وزارة الصحة، لأسباب تخص اللجنة، وفق ما قال.
وبين الشطناوي، أن الاجتماع سيعقد يوم غد الثلاثاء، برئاسة رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي.
وحدثت مناوشات داخل قاعة الاجتماع الذي ضم اعضاء اللجنة، خلال مغادرة الصحفيين للقاعة، إذ هاجمهم أحد النواب على خلفية استمرار تصويير حديثه.
ولم يدع للاجتماع أي جهات من خارج مجلس النواب، سواء من وزارة الصحة أو المؤسسة العامة للغذاء والدواء.
وكان الهدف من الاجتماع الترتيب من قبل لجنة الصحة النيابية دون توجيه دعوة للإعلام.

MENAFN20012025000209011053ID1109108532

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