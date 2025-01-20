مناوشات في اجتماع الصحة النيابية بشأن اللحوم الفاسدة

(MENAFN
- Amman Net) ارجأ رئيس لجنة الصحة والغذاء النيابية، النائب شاهر الشطناوي، اجتماع خصص لمناقشة موضوع اللحوم الفاسدة التي ضبطت قبل أيام بكمية 25 كنا، إضافة إلى نظام البصمة للاطباء في وزارة الصحة، لأسباب تخص اللجنة، وفق ما قال.
وبين الشطناوي، أن الاجتماع سيعقد يوم غد الثلاثاء، برئاسة رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي.
وحدثت مناوشات داخل قاعة الاجتماع الذي ضم اعضاء اللجنة، خلال مغادرة الصحفيين للقاعة، إذ هاجمهم أحد النواب على خلفية استمرار تصويير حديثه.
ولم يدع للاجتماع أي جهات من خارج مجلس النواب، سواء من وزارة الصحة أو المؤسسة العامة للغذاء والدواء.
وكان الهدف من الاجتماع الترتيب من قبل لجنة الصحة النيابية دون توجيه دعوة للإعلام.
MENAFN20012025000209011053ID1109108532
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.