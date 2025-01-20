درونات الجيش الروسي تدمّر أحدث عربة استطلاع ألمانية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- دمر الجنود الروس لأول مرة في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك الروسية أحدث عربة استطلاع من ألمانيا وهولندا، وهي مدرعة "FENNEK" والتي نادرا ما تظهر في الخط الأمامي لساحة القتال.وأفادت قناة تليغرام Lostarmour الروسية بأن هذا الهدف العسكري أصيب بواسطة درونات FPV الانتحارية من طراز "في تي -40" التي وجهها مشغلو الطائرات المسيرة من مركز "روبيكون" التابع للجيش الروسي.وهناك معلومات تفيد أن جيش نظام كييف قد تسلم مؤخرا 9 قطع من تلك المعدات الحربية الحديثة.



وتم تزويد مدرعة FENNEK بمعدات وأجهزة حديثة، مثل منظومة الرصد الإلكتروني البصري التي يتم رفعه فوق المركبة إلى ارتفاع 1.5 متر، كما تم تزويد عربة الاستطلاع بطائرة مسيرة صغيرة الحجم من طراز Aladin.



وتتصدى الدروع الأمامية لعربة الاستطلاع لإصابات الرصاص الخارق الدروع عيار 12.7 ملم. أما جانبيها ومؤخرتها فيمكن أن تتحمل الرصاص عيار 7.62 ملم.



وتضم أسلحة العربة الرشاش الثقيل عيار 12.7 ملم من طراز M2 أو قاذف قنابل قنابل أوتوماتيكي.



يصل وزن العربة 9700 كلغ، وينتج محركها 240 حصانا، سرعتها القصوى 110 كلم/ساعة، طاقمها 3 أفراد. ويمكن أن تسير العربة إلى مسافة 1000 كلم دون أن تزود بالوقود.

RT