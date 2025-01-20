كابيتال بنك الشريك المصرفي الحصري للدوري الممتاز لكرة السلة الأردني

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- في إطار دعمه المستمر للشباب وتعزيز المشهد في الأردن، أعلن كابيتال بنك عن رعايته للدوري الأردني الممتاز لكرة السلة، ليصبح بذلك الشريك المصرفي الحصري للدوري، مما يسهم في تعزيز مكانة كرة السلة الأردنية وتطويرها.



وحقق الأردني الممتاز لكرة السلة نجاحات كبيرة في السنوات الأخيرة، حيث شهد تطوراً ملحوظاً في مستوى اللاعبين والفرق، وجذب جمهوراً واسعاً من محبي هذه الرياضة.



وأعربت رئيس إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في مجموعة كابيتال بنك، تولين بارطو، عن فخرها واعتزازها برعاية الدوري الأردني الممتاز لكرة السلة، الذي يُعد من أهم البطولات الرياضية في المملكة، وقالت: "نؤمن بأن دعمنا لهذه الرياضة سيساهم في تطويرها وتحقيق المزيد من النجاحات على الصعيدين المحلي والدولي. كما نحرص في كابيتال بنك على دعم الشباب وتوفير الفرص لهم لتحقيق طموحاتهم، ورعاية الدوري هي إحدى الطرق التي نُساهم بها في تحقيق هذا الهدف."



وأضافت بارطو: "تأتي شراكة كابيتال بنك مع الدوري الأردني الممتاز لكرة السلة في إطار استراتيجية مسؤوليته الاجتماعية، والتي تُركز على دعم المُبادرات التي تُساهم في تنمية المُجتمع، معربة عن ثقتها بأنّ هذه الرعاية ستُحقق نتائج إيجابية على مختلف الأصعدة”.

