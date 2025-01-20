تحذير ألماني لترامب: الرسوم الجمركية سمّ قاتل للاقتصاد العالمي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- حذر برلماني ألماني من تأثير الرسوم الجمركية العقابية التي قد تفرضها الحكومة الأمريكية الجديدة على الواردات الألمانية، مهددا باتخاذ الاتحاد الأوروبي إجراءات جوابية.وقال زعيم الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي في ألمانيا رولف موتسنيش: "إذا تم فرض هذه الرسوم الجمركية، فإنها ستؤدي إلى خسارة وظائف في ألمانيا أيضا.. بوجه عام، هذا من شأنه أن يعيد الاقتصاد العالمي إلى الوراء".



وأضاف رئيس أكبر كتلة حزبية في "بوندستاغ" أن "الرسوم الجمركية بمثابة سم للاقتصاد الدولي، الذي لا يزال يتعافى من جائحة كورونا ويحاول التعامل مع التغيرات الجيواقتصادية"، مشيرا إلى أن الصين تشهد نموا ضعيفا، وتسعى بقوة إلى السوق الدولية، ومن المؤكد أنها سترد على الرسوم الجمركية العقابية.



وأشار إلى أن "الاتحاد الأوروبي لديه أيضا مجموعة أدوات لتقديم الردود السليمة على ذلك"، مضيفا أن أوروبا خلال ردها "ستميز بشكل دقيق بين الأقوال والأفعال"، مؤكدا أنها مستعدة أيضا لخفض التصعيد، موضحا في الوقت نفسه أنه من الضروري "الرد برزانة على ما يتم تقريره في واشنطن".



وحتى قبل حفل تنصيبه المقرر مساء اليوم الاثنين، هدد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب مرارا بفرض رسوم جمركية على الواردات، وهو ما قد يؤثر أيضا على أوروبا.



وقبل أيام قليلة، نقلت صحيفة ألمانية عن دراسة أجراها معهد "بروغنوس" للبحوث الاقتصادية أن هناك 1.2 مليون وظيفة في ألمانيا تعتمد على الصادرات إلى الولايات المتحدة، وأن رسوم ترامب الجمركية قد تعرض 300 ألف وظيفة منها للخطر.

RT