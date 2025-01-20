دانات يطلق النسخة السادسة من الشهادة الدولية في علوم الأحجار الكريمة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) أعلن معهد البحرين للؤلؤ والأحجار الكريمة "دانات"؛ أول مركز معتمد من جمعية الأحجار الكريمة في بريطانيا العظمى (Gem-A) بالشرق الأوسط، عن إطلاق النسخة السادسة من الشهادة الدولية في علوم الأحجار الكريمة، وذلك وفقًا لمنهج معتمد من جمعية (Gem-A)، ويهدف إلى تزويد المشاركين بفهم عميق وشامل للأحجار الكريمة واللؤلؤ والألماس الطبيعي، مما يمكنهم من تعزيز خبراتهم ومهاراتهم في مجال صناعة المجوهرات أو التأسيس لمسيرة مهنية ناجحة في هذا المجال.

ويعتبر هذا البرنامج ضروريًا لمن يرغب في متابعة دبلوم علم الأحجار الكريمة، ويتيح للمتدربين فرصة الحصول على عضوية جمعية الأحجار الكريمة في بريطانيا العظمى (Gem-A)، إلى جانب استخدام الألقاب المهنية مثل لقب FGA، والذي يعني أن الشخص قد أكمل دبلوم علم الأحجار الكريمة بنجاح، ولقب DGA الذي يمنح للأفراد الذين يكملون برنامجًا متخصصًا في دراسة الألماس، وتعتبر هذه الألقاب رمزًا للتميز في هذا المجال.

ويمنح البرنامج المشاركين فرصة لاكتساب المعرفة والمهارات اللازمة لبدء مشاريعهم الخاصة في صناعة المجوهرات، مما يفتح لهم آفاق ريادة الأعمال، والعمل في مجالات متنوعة تشمل تصميم المجوهرات، وتقييم الأحجار الكريمة، والعمل كفني مختبر، إلى جانب اكتساب الخبرة في شراء الأحجار الكريمة.

ويتميز البرنامج بمنحه شهادات معترف بها دوليًا من جمعية (Gem-A) التي تعتبر أعرق مزود عالمي لتعليم الأحجار الكريمة والمجوهرات في العالم، إذ يتم تنظيمه من قبل هيئة (Ofqual) في إنجلترا، الأمر الذي يضمن مصداقية الدورات، إضافة إلى ذلك يُعد البرنامج من بين البرامج الأعرق عالميًا بخبرة تمتد لأكثر من 110 سنوات.

ويتضمن البرنامج مجموعة من المواضيع الأساسية، من بينها التعرف على خصائص الأحجار الكريمة، وكيفية العناية بالأحجار الكريمة واستخداماتها التجارية، إلى جانب فهم العوامل المؤثرة على قيمة وأسعار الأحجار الكريمة، والتعامل الاحترافي مع الأحجار الكريمة بمختلف أشكالها سواء كانت خامًا أو مصقولة أو مثبتة، بالإضافة إلى التعرف على المواد العضوية والمواد الاصطناعية والمقلدة المستخدمة في تجارة الأحجار، وطرق استخدام أدوات علم الأحجار الكريمة وإجراء الاختبارات بدقة، مع فهم مراحل إنتاج الأحجار الكريمة بدءًا من التعدين وحتى عملية البيع، واكتساب القدرة على التمييز بين الأحجار الطبيعية والمعالجة والاصطناعية.

وفي هذا السياق؛ أكدت نورة جمشير الرئيس التنفيذي لمعهد "دانات"، الأهمية الكبيرة لبرنامج أساسيات علم الأحجار الكريمة لهذا البرنامج الذي ينظمه المعهد بصفته مركز تدريس معتمد من (Gem-A)، مشيرة إلى أنّ البرنامج يشكل نقطة انطلاق مثالية لكل من يتطلع إلى بناء مسيرة مهنية ناجحة في مجال الأحجار الكريمة، فالبرنامج لا يقتصر فقط على تقديم المعرفة النظرية، بل يقدم تجربة تعليمية شاملة ومتكاملة، تتضمن مواد دراسية متخصصة، مثل دفتر عمل ومجموعة أدوات ومجموعة متنوعة من الأحجار الكريمة لدراسة التطبيقات العملية.

وأضافت: "نهدف من خلال هذا البرنامج إلى تمكين الأفراد من اتخاذ قرارات مستنيرة سواء في الشراء أو الاستثمار في مجال الأحجار الكريمة، الذي يشهد اليوم تزايدًا في أهمية التعليم والتوعية، لا سيما مع الانتشار الواسع للألماس المصنع واللؤلؤ المستزرع، إذ أنّ الاستثمار في التعليم في هذا المجال لا يسهم فقط في تجنب الأخطاء المالية المكلفة، بل يعزز أيضًا من فرص النجاح والابتكار في هذا القطاع الواعد".

وأوضحت أنّ دورة أساسيات علم الأحجار الكريمة مصممة بعناية لتلبية احتياجات جميع المهتمين، سواء كانوا يهدفون إلى تطوير مسيرتهم المهنية أو ببساطة التعرف على هذا المجال بشكل أفضل، وبمجرد إتمام الدورة، سيكون المشاركون قادرين على التعرف على مجموعة واسعة من الأحجار الكريمة واختبارها والتعامل معها بمهارة واحترافية.

وأكدت جمشير التزام معهد "دانات" بتوفير فرص تعليمية عالية الجودة تسهم في تعزيز مكانة البحرين كمركز عالمي في مجال الأحجار الكريمة والمجوهرات، مع فتح آفاق جديدة للأفراد والمؤسسات لتحقيق النجاح والتميز في هذا القطاع الحيوي.