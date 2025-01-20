وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف يستقبل السفير الهندي لدى مملكة البحرين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) استقبل نواف بن محمد المعاودة وزير
العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، فينود كوريان جاكوب سفير جمهورية الهند الصديقة لدى مملكة البحرين.
وأشاد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بمستوى العلاقات الوطيدة التي تربط بين البلدين والشعبين الصديقين، وما تشهده من تطور مستمر في مختلف المجالات.
وجرى خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون المشترك، وبحث تعزيز تبادل الخبرات في المجال العدلي.
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