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وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف يستقبل السفير الهندي لدى مملكة البحرين

1/20/2025 7:02:57 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، فينود كوريان جاكوب سفير جمهورية الهند الصديقة لدى مملكة البحرين.
وأشاد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بمستوى العلاقات الوطيدة التي تربط بين البلدين والشعبين الصديقين، وما تشهده من تطور مستمر في مختلف المجالات.
وجرى خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون المشترك، وبحث تعزيز تبادل الخبرات في المجال العدلي.


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