وزير العمل يكشف أبرز التعديلات في معدل قانون الضمان الاجتماعي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكد وزير
العمل خالد البكار أن معدل قانون الضمان الاجتماعي يواكب أنماط العمل المرن وضمان شمول العاملين فيه تحت مظلة الضمان الاجتماعي.
وقال البكار خلال اجتماع للجنة العمل النيابية، اليوم الاثنين، إن القانون المعدل يوسع مظلة الحماية الاجتماعية للمؤمن عليهم من خلال السماح لغير الأردنيين ممن كانت لهم اشتراكات إلزامية في الضمان الاجتماعي لا تقل عن 120 اشتراكا بمن فيهم أبناء الأردنيات بالانتساب الاختياري.
وأضاف أنه سيصار إلى إعادة تنظيم أحكام تأمين التعطل عن العمل لضمان استمرارية صندوق التعطل.
وأشار البكار إلى أن معدل الضمان يسمح لأرمل كل من المؤمن عليها أو صاحبة راتب التقاعد أو صاحبة راتب الاعتلال المتوفاة بصرف النصيب المستحق له من هذه الرواتب دون قيد أو شرط.
وبيّن أن صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي يدخل في الاستثمارات التي من شأنها رفد الصندوق بالأرباح والمحافظة على نجاح هذه الاستثمار من خلال لجنة يقع على عاتقها اختيار أفضل الاستثمارات ذات العائد الكبير مع مخاطر قليلة.
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