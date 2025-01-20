وزير العمل يكشف أبرز التعديلات في معدل قانون الضمان الاجتماعي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكد العمل خالد البكار أن معدل قانون الضمان الاجتماعي يواكب أنماط العمل المرن وضمان شمول العاملين فيه تحت مظلة الضمان الاجتماعي.



وقال البكار خلال اجتماع للجنة العمل النيابية، اليوم الاثنين، إن القانون المعدل يوسع مظلة الحماية الاجتماعية للمؤمن عليهم من خلال السماح لغير الأردنيين ممن كانت لهم اشتراكات إلزامية في الضمان الاجتماعي لا تقل عن 120 اشتراكا بمن فيهم أبناء الأردنيات بالانتساب الاختياري.



وأضاف أنه سيصار إلى إعادة تنظيم أحكام تأمين التعطل عن العمل لضمان استمرارية صندوق التعطل.



وأشار البكار إلى أن معدل الضمان يسمح لأرمل كل من المؤمن عليها أو صاحبة راتب التقاعد أو صاحبة راتب الاعتلال المتوفاة بصرف النصيب المستحق له من هذه الرواتب دون قيد أو شرط.



وبيّن أن صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي يدخل في الاستثمارات التي من شأنها رفد الصندوق بالأرباح والمحافظة على نجاح هذه الاستثمار من خلال لجنة يقع على عاتقها اختيار أفضل الاستثمارات ذات العائد الكبير مع مخاطر قليلة.