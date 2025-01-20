أبو علي يتفقد ضريبة شمال وجنوب عمان

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قام الدكتور حسام أبو علي مدير عام دائرة ضريبة والمبيعات بجولة تفقدية لمديريات شمال عمان وجنوب عمان أكد خلالها على ضرورة تقديم الخدمات للمكلفين بكل كفاءة ومهنية وعدم تأخير انجاز المعاملات خاصة وأنها جميعها تقدم الكترونيا وكذلك في حال مراجعة أي مكلف وجاهيا مساعدته وارشاده وتوجيهه على التعامل مع الدائرة الكترونيا.



وقام أبو علي بجولة شملت جميع الاقسام ومواقع الخدمة فيها واطلع خلالها على سير العمل، والتقى الموظفين وبعض المراجعين في مديرية جنوب عمان واستمع الى ملاحظاتهم وردود فعلهم حول الخدمات المقدمة في المديرية.



واكد خلال لقاء المدراء ورؤساء الأقسام والمدققين، على ضرورة مواصلة تقديم الخدمة المميزة وابراز الصورة الايجابية للدائرة وللعاملين فيها وتعزيز المسؤولية للوصول إلى تحقيق أهداف الدائرة ورؤيتها ورسالتها.