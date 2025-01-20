نصفهم مغاربة.. أعلى 10 لاعبين عرب أجرا في العالم

MENAFN - Amman Net) اقتحم النجم المصري المتألق عمر مرموش قائمة أعلى 10 لاعبين عرب أجرا في عالم مع قرب إعلان انتقاله بشكل رسمي من آينتراخت فرانكفورت الألماني إلى مانشستر سيتي الإنجليزي.

وتهيمن 3 بلدان عربية على القائمة، إذ يوجد فيها 5 لاعبين من المغرب، مقابل 3 جزائريين وثنائي مصري.

رياض محرز (الأهلي السعودي)







محرز اللاعب العربي الأعلى أجرا (غيتي)

يتصدر النجم الجزائري قائمة أعلى اللاعبين العرب أجرا في عالم كرة القدم، إذ يحصل النجم الجزائري على 43 مليون يورو سنويا بموجب عقده مع النادي الأهلي السعودي.

محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي)







راتب محمد صلاح مرشح للزيادة في حال تمديد عقده مع ليفربول (الفرنسية)

يحصل هداف الدوري الإنجليزي بحسب عقده مع ليفربول على 18.2 مليون يورو سنويا، ومن المتوقع زيادة راتب النجم المصري في حال تجديده مع "الريدز" أو حتى في حال خروجه إلى فريق جديد الموسم المقبل.

أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان الفرنسي)







حكيمي يتقاضى راتبا سنويا يصل إلى 11.9 مليون يورو (غيتي)

حل النجم المغربي أشرف حكيمي في المرتبة الثالثة، إذ يحصل لاعب باريس سان جيرمان على 11.9 مليون يورو سنويا.

عمر مرموش (مانشستر سيتي الإنجليزي)







راتب مرموش سيتضاعف نحو 8 مرات مع مانشستر سيتي (الفرنسية)

قدّم النجم المصري مرموش أداء مذهلا هذا الموسم مع آينتراخت فرانكفورت الألماني، مما دفع مانشستر سيتي الإنجليزي إلى التعاقد معه، وسيحصل على راتب يبلغ 10 ملايين يورو من فريقه الجديد.

ياسين بونو (الهلال السعودي)







ياسين بونو حارس المرمى الوحيد في القائمة (رويترز)

يحتل المغربي بونو المرتبة الخامسة، إذ يتقاضى حامي العرين المغربي 8.2 ملايين يورو في الموسم الواحد من نادي الهلال السعودي.

نصير مزراوي (مانشستر يونايتد الإنجليزي)







مزراوي انتقل من بايرن ميونخ إلى مانشستر سيتي (غيتي)

نجم المنتخب المغربي المتألق في اليونايتد يحصل على راتب قدره 7 ملايين يورو سنويا مع الشياطين الحمر بعدما انضم إليه قادما من بايرن ميونخ الألماني.

إبراهيم دياز (ريال مدريد الإسباني)







دياز من بين اللاعبين العرب الأعلى أجرا (الأناضول)

المغربي دياز نجم ريال مدريد وميلان السابق يحصل على 6 ملايين يورو سنويا برفقة الفريق الملكي، ليحل في المرتبة السابعة بقائمة أعلى اللاعبين العرب أجرا في كرة القدم.

إسماعيل بن ناصر (ميلان الإيطالي)







إسماعيل بن ناصر غاب لفترة طويلة عن ميلان بسبب الإصابة (غيتي)

النجم الجزائري العائد من الإصابة الطويلة التي عانى منها يتقاضى 5.8 ملايين يورو في الموسم برفقة ميلان الإيطالي.

يوسف النصيري (فنربخشة التركي)







النصيري (يمين) يدافع عن ألوان فنربخشة التركي رويترز)

المغربي الأخير في هذه القائمة هو مهاجم فنربخشة التركي يوسف النصيري الذي يحتل المرتبة التاسعة في قائمة أعلى اللاعبين العرب أجرا بكرة القدم، إذ يتقاضى 5.4 ملايين يورو سنويا.

حسام عوار (الاتحاد السعودي)







حسام عوار يتقاضى 5 ملايين يورو سنويا من نادي الاتحاد (غيتي)

يحتل الجزائري حسام عوار نجم وسط الاتحاد السعودي المرتبة العاشرة في قائمة أعلى اللاعبين العرب أجرا بكرة القدم، إذ يتقاضى 5 ملايين يورو سنويا.