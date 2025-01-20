الاتحاد العام للطلبة يدعو إلى إعادة إعمار عاجل لقطاع التعليم في غزة

MENAFN - Palestine News ) رام الله / PNN - دعا الاتحاد العام لطلبة فلسطين، الأمم المتحدة ومنظمة اليونسكو، بالتعاون مع وزارة والتعليم، إلى عقد مؤتمر دولي طارئ لمناقشة آثار العدوان الإسرائيلي في قطاع بغزة.

وشدد الاتحاد في بيان صحفي، على ضرورة أن يتضمن المؤتمر خطة عاجلة لإعادة بناء المؤسسات التعليمية المتضررة، وضمان استئناف العملية التعليمية في أقرب وقت ممكن، وضرورة توفير بيئة تعليمية آمنة ومستدامة تضمن استمرارية التعليم.

وطالب الاتحاد، المجتمع الدولي، بتحمّل مسؤولياته القانونية والإنسانية، واتخاذ خطوات فاعلة لمحاسبة الاحتلال ووقف سياسة الإفلات من العقاب.

ودخل وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيز التنفيذ، أمس الأحد في تمام الساعة 11:15 صباحا

ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال، عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 46913 مواطنا على الأقل، بينهم 17581 من الأطفال، وحوالي 12048 من النساء، وإصابة أكثر من 110750 آخرين، في حين لا يزال نحو 11 ألف مفقود تحت الركام وفي الطرقات.

وأسفر العدوان، عن حرمان 788 ألف طالب في قطاع غزة من الالتحاق بمدارسهم وجامعاتهم للعام الثاني على التوالي، بينهم أكثر من 58 ألفا كان يُفترض أن يلتحقوا بالصف الأول في العام الدراسي 2024-2025، فضلا عن 39 ألفاً ممن لم يتقدموا لامتحان الثانوية العامة.

ومنذ بدء العدوان وحتى نهاية أيلول/سبتمبر 2024، دُمر أكثر من 77 مدرسة حكومية بشكل كامل، فيما تعرضت 191 مدرسة للقصف والتخريب، منها 126 مدرسة حكومية، و65 مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، ودُمر أكثر من 51 مبنى تابعا للجامعات بشكل كامل، و57 مبنى بشكل جزئي، وتعرضت أكثر من 20 جامعة لأضرار بالغة.