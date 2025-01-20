الاتحاد العام للطلبة يدعو إلى إعادة إعمار عاجل لقطاع التعليم في غزة

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله / PNN - دعا الاتحاد العام لطلبة فلسطين، الأمم المتحدة ومنظمة اليونسكو، بالتعاون مع وزارة التربية
والتعليم، إلى عقد مؤتمر دولي طارئ لمناقشة آثار العدوان الإسرائيلي في قطاع التعليم
بغزة.
وشدد الاتحاد في بيان صحفي، على ضرورة أن يتضمن المؤتمر خطة عاجلة لإعادة بناء المؤسسات التعليمية المتضررة، وضمان استئناف العملية التعليمية في أقرب وقت ممكن، وضرورة توفير بيئة تعليمية آمنة ومستدامة تضمن استمرارية التعليم.
وطالب الاتحاد، المجتمع الدولي، بتحمّل مسؤولياته القانونية والإنسانية، واتخاذ خطوات فاعلة لمحاسبة الاحتلال ووقف سياسة الإفلات من العقاب.
ودخل وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيز التنفيذ، أمس الأحد في تمام الساعة 11:15 صباحا
ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال، عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 46913 مواطنا على الأقل، بينهم 17581 من الأطفال، وحوالي 12048 من النساء، وإصابة أكثر من 110750 آخرين، في حين لا يزال نحو 11 ألف مفقود تحت الركام وفي الطرقات.
وأسفر العدوان، عن حرمان 788 ألف طالب في قطاع غزة من الالتحاق بمدارسهم وجامعاتهم للعام الثاني على التوالي، بينهم أكثر من 58 ألفا كان يُفترض أن يلتحقوا بالصف الأول في العام الدراسي 2024-2025، فضلا عن 39 ألفاً ممن لم يتقدموا لامتحان الثانوية العامة.
ومنذ بدء العدوان وحتى نهاية أيلول/سبتمبر 2024، دُمر أكثر من 77 مدرسة حكومية بشكل كامل، فيما تعرضت 191 مدرسة للقصف والتخريب، منها 126 مدرسة حكومية، و65 مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، ودُمر أكثر من 51 مبنى تابعا للجامعات بشكل كامل، و57 مبنى بشكل جزئي، وتعرضت أكثر من 20 جامعة لأضرار بالغة.
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