Monday, 20 January 2025 12:12 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


3 إصابات جراء إلقاء مسيرة للاحتلال قنبلة على مواطنين في رفح

1/20/2025 6:11:57 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة / PNN - أصيب اليوم الاثنين، 3 مواطنين بجروح مختلفة، جراء إلقاء طائرة إسرائيلية مسيرة "كواد كابتر" قنبلة على مواطنين في رفح جنوب قطاع غزة.

وأفاد مصدر طبي، بوصول 3 إصابات إلى مستشفى الأوروبي بخان يونس جراء انفجار قنبلة ألقتها "كواد كابتر" أثناء تفقد المواطنين منازلهم بالقرب من المناطق العازلة بمدينة رفح جنوب قطاع غزة.

ودخل وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيز التنفيذ، أمس الأحد في تمام الساعة 11:15 صباحا.

MENAFN20012025000205011050ID1109108255

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث