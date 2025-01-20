3 إصابات جراء إلقاء مسيرة للاحتلال قنبلة على مواطنين في رفح

MENAFN - Palestine News ) غزة / PNN - أصيب اليوم الاثنين، 3 مواطنين بجروح مختلفة، جراء إلقاء طائرة إسرائيلية مسيرة "كواد كابتر" قنبلة على مواطنين في رفح جنوب قطاع غزة.

وأفاد مصدر طبي، بوصول 3 إصابات إلى الأوروبي بخان يونس جراء انفجار قنبلة ألقتها "كواد كابتر" أثناء تفقد المواطنين منازلهم بالقرب من المناطق العازلة بمدينة رفح جنوب قطاع غزة.

ودخل وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيز التنفيذ، أمس الأحد في تمام الساعة 11:15 صباحا.