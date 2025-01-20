3 إصابات جراء إلقاء مسيرة للاحتلال قنبلة على مواطنين في رفح

(MENAFN
- Palestine News Network
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غزة / PNN - أصيب اليوم الاثنين، 3 مواطنين بجروح مختلفة، جراء إلقاء طائرة إسرائيلية مسيرة "كواد كابتر" قنبلة على مواطنين في رفح جنوب قطاع غزة.
وأفاد مصدر طبي، بوصول 3 إصابات إلى مستشفى الأوروبي بخان يونس جراء انفجار قنبلة ألقتها "كواد كابتر" أثناء تفقد المواطنين منازلهم بالقرب من المناطق العازلة بمدينة رفح جنوب قطاع غزة.
ودخل وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيز التنفيذ، أمس الأحد في تمام الساعة 11:15 صباحا.
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