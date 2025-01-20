بلينكن يهاتف نظراءه في قطر والأردن وأوكرانيا

(MENAFN
- Palestine News Network
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واشنطن -PNN- أجرى وزير
الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اتصالات هاتفية مع نظرائه؛ القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، والأردني أيمن الصفدي، والأوكراني أندريه سيبيها.
وأفادت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، الأحد، بأن بلينكن تحدث باتصالات منفصلة عبر الهاتف مع نظرائه القطري والأردني والأوكراني في آخر يوم له في منصبه.
وشكر بلينكن قطر على دورها المهم في تسهيل وقف إطلاق النار في غزة، خلال اتصاله بآل ثاني.
ولفت إلى قضية إعادة الإعمار في غزة، متمنيا لآل ثاني النجاح في جهوده الرامية إلى إرساء السلام المستدام في المنطقة.
وفي 15 يناير/ كانون الثاني الجاري، أعلن آل ثاني نجاح الوسطاء مصر وقطر والولايات المتحدة في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وصباح الأحد، دخل اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بغزة حيز التنفيذ، على أن يُطبق على 3 مراحل مدة كل منها 42 يوما.
وناقش بلينكن مع نظيره الأردني أيمن الصفدي وقف إطلاق النار في غزة والجهود المبذولة لإرساء الاستقرار في المنطقة.
وفي اتصاله مع نظريه الأوكراني أندريه سيبيها، استعرض العلاقات بين الولايات المتحدة وأوكرانيا، والحرب بين روسيا وأوكرانيا.
وشكر بلينكن، سيبيها على جهوده لتحسين العلاقات الثنائية، وناقش معه العقوبات المفروضة على روسيا وأمن أوكرانيا.
ومنذ 24 فبراير/ شباط 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه "تخلي" كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شؤونها.
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