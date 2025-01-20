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بلينكن يهاتف نظراءه في قطر والأردن وأوكرانيا

1/20/2025 5:07:19 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) واشنطن -PNN- أجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اتصالات هاتفية مع نظرائه؛ القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، والأردني أيمن الصفدي، والأوكراني أندريه سيبيها.

وأفادت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، الأحد، بأن بلينكن تحدث باتصالات منفصلة عبر الهاتف مع نظرائه القطري والأردني والأوكراني في آخر يوم له في منصبه.

وشكر بلينكن قطر على دورها المهم في تسهيل وقف إطلاق النار في غزة، خلال اتصاله بآل ثاني.

ولفت إلى قضية إعادة الإعمار في غزة، متمنيا لآل ثاني النجاح في جهوده الرامية إلى إرساء السلام المستدام في المنطقة.

وفي 15 يناير/ كانون الثاني الجاري، أعلن آل ثاني نجاح الوسطاء مصر وقطر والولايات المتحدة في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وصباح الأحد، دخل اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بغزة حيز التنفيذ، على أن يُطبق على 3 مراحل مدة كل منها 42 يوما.

وناقش بلينكن مع نظيره الأردني أيمن الصفدي وقف إطلاق النار في غزة والجهود المبذولة لإرساء الاستقرار في المنطقة.

وفي اتصاله مع نظريه الأوكراني أندريه سيبيها، استعرض العلاقات بين الولايات المتحدة وأوكرانيا، والحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وشكر بلينكن، سيبيها على جهوده لتحسين العلاقات الثنائية، وناقش معه العقوبات المفروضة على روسيا وأمن أوكرانيا.

ومنذ 24 فبراير/ شباط 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه "تخلي" كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شؤونها.

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