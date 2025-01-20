السلطات الإسرائيلية تهدم منزلا مأهولا في رهط بأراضي الـ48

MENAFN - Palestine News ) النقب/PNN- هدمت السلطات الإسرائيلية، اليوم الاثنين، منزلا مأهولا في مدينة رهط في النقب، في أراضي عام 1948، بحجة أن جزءا منه غير مرخص.

وانتشرت المئات من عناصر الشرطة الإسرائيلية في حي 21 بالمدينة، وحاصرت المنزل، ومنعت الأهالي من الاقتراب من مكان عملية الهدم، إضافة إلى تحليق مروحية تابعة للشرطة في سماء المنطقة.

وكان الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، قد طالب قيادة الشرطة بتفضيل هدم منازل مأهولة في البلدات والقرى الفلسطينية بأراضي الـ48، بذريعة بنائها دون تصاريح.

وتواصل السلطات الإسرائيلية هدم المنازل والمحلات التجارية والورش الصناعية في البلدات الفلسطينية بأراضي الـ48، بذريعة عدم الترخيص كما حصل في جديدة المكر ويركا والزرازير وعكا والناصرة وأم الفحم وشفاعمرو وسخنين وعين ماهل ويافا وكفر قاسم وقلنسوة وكفر ياسيف وعرعرة واللد وحرفيش وكفر قرع والرينة وبلدات فلسطينية في منطقة النقب وغيرها.