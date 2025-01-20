السلطات الإسرائيلية تهدم منزلا مأهولا في رهط بأراضي الـ48

(MENAFN
- Palestine News Network
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النقب/PNN- هدمت السلطات الإسرائيلية، اليوم الاثنين، منزلا مأهولا في مدينة رهط في النقب، في أراضي عام 1948، بحجة أن جزءا منه غير مرخص.
وانتشرت المئات من عناصر الشرطة الإسرائيلية في حي 21 بالمدينة، وحاصرت المنزل، ومنعت الأهالي من الاقتراب من مكان عملية الهدم، إضافة إلى تحليق مروحية تابعة للشرطة في سماء المنطقة.
وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، قد طالب قيادة الشرطة بتفضيل هدم منازل مأهولة في البلدات والقرى الفلسطينية بأراضي الـ48، بذريعة بنائها دون تصاريح.
وتواصل السلطات الإسرائيلية هدم المنازل والمحلات التجارية والورش الصناعية في البلدات الفلسطينية بأراضي الـ48، بذريعة عدم الترخيص كما حصل في جديدة المكر ويركا والزرازير وعكا والناصرة وأم الفحم وشفاعمرو وسخنين وعين ماهل ويافا وكفر قاسم وقلنسوة وكفر ياسيف وعرعرة واللد وحرفيش وكفر قرع والرينة وبلدات فلسطينية في منطقة النقب وغيرها.
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