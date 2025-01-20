فتوح: جريمة الاحتلال في سبسطية تؤكد الطبيعة العنصرية للحكومة الإسرائيلية

MENAFN - Palestine News ) رام الله -PNN- أدان رئيس المجلس الوطني روحي فتوح، الجريمة البشعة التي ارتكبتها عصابات المستعمرين وجيش الاحتلال أمس في بلدة سبسطية شمال غربي نابلس، والتي أسفرت عن استشهاد الطفل أحمد حمد.

وقال فتوح في بيان له، اليوم الاثنين، إن هذه الجريمة الإرهابية تأتي في سياق التصعيد الممنهج لحكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة، التي وعدت أقطاب التطرف في الحكومة بقمع سكان الضفة الغربية وتصعيد سياساتها العدوانية ضد المدن والقرى الفلسطينية.

وتابع: إن هذه الاعتداءات المستمرة، بما في ذلك اقتحامات المستعمرين المخطط لها من حكومة اليمين العنصرية، تهدف إلى تهويد الضفة الغربية وتهجير السكان، وتؤكد الطبيعة العنصرية والاستعمارية لهذه الحكومة التي تضرب بعرض الحائط كل القوانين والمواثيق الدولية.

وحمّل رئيس المجلس الوطني، حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة، التي سبقها الإفراج عن جميع المستعمرين المتطرفين الذين ارتكبوا سلسلة جرائم إرهابية استهدفت أبناء شعبنا.

وأكد فتوح أن هذه الانتهاكات لن تثني إرادة شعبنا عن الصمود والنضال من أجل حريته وحقوقه المشروعة.