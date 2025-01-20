رحاب المفرق 37 كنيسة أثريّة مُكتشف منها 10 فقط.. والسّبب!!

MENAFN - Amman Net) أبدت جمعيّات مُعنيّة بالتّراث والسّياحة في محافظة المفرق استياءها من عدم تخصيص مجلس محافظة المفرق أي مبالغ ماليّة لبند“السّياحة والآثار” في موازنة عام 2025، ممّا يعني توقُّف المشاريع التّنمويّة والسّياحيّة الّتي بدأت منذ سنوات لاكتشاف وترميم الكنائس الأثريّة في منطقة رحاب في المحافظة وترويجها دينيًّا وسياحيًّا. حيث تضمُّ المنطقة 37 كنيسة قديمة تعود إلى آلاف السّنين تمَّ اكتشاف وترميم 10 فقط والباقي لا يزال مدفون تحت الأتربة وفي باطن الأرض.

وتُعتبر محافظة المفرق من أغنى المحافظات الأردنيّة بالمواقع الأثريّة، إذ تحتوي على 37 كنيسة أثريّة تعود لمراحل تاريخيّة مختلفة. إلّا أنَّ ما تمَّ اكتشافه وترميمه من هذه الكنائس لا يتجاوز 10 كنائس، في حين أنَّ الباقي ما زال مدفونًا تحت الأرض، متسائلين حول استمرار جهود وزارة السّياحة ودائرة الآثار العامّة في الحفاظ على هذا الإرث التّاريخيّ الفريد.

وفي الوقت الّذي يمكن أنْ تُحدث فيه هذه المواقع نقلة نوعيّة في السّياحة الدّينيّة بالأردن، عامّة وفي المفرق خاصّةً، استغربَتْ وبشدّة رئيسة جمعيّة ود للتّنمية السّياحيّة هبة شديفات أن تكون مُخصّصات دعم السّياحة في موازنة مجلس المحافظة هي“صفر”، بعد أنْ وصلت إلى أكثر من نصف مليون دينار العام السّابق.







10 كنائس مُكتشفة من أصل 37 في رحاب- المفرق

وقالت شديفات في حديثٍ خاصٍّ لـ ملح الأرض :“إنَّ المواقع العشرة المكتشفة غير مُروَّج لها سياحيًّا، وعليها حراسة وسياج ويمنع دخول السُّيّاح إليها بدون تنسيق مُسبق مع وزارة السّياحة، فبالرّغم من الأهمّيّة الدّينيّة الكبيرة لهذه الكنائس إلّا أنّها لا تزال مهملة إعلاميًّا ولا يُروَّج إليها بالشكل المطلوب في مسارات السّياحة الدّينيّة المسيحيّة”.

وتُتابع شديفات“لا يوجد اهتمام كافي بالكنائس المُكتشفة وغير المُكتشفة بحُجّة عدم وجود موارد ماليّة لدى الوزارة والمُحافظة لإجراء عمليّات التّنقيب. الفسيفساء مدفونة في التُّراب لا يوجد رعاية كافية لها غير مُهيّئة لاستقبال الزُّوّار ولا يوجد فيها خدمات لهم”.

وتؤكِّد شديفات أنّه توجد في رحاب“الكنيسة الكهفيّة” وهي من أقدم كنائس العالم.“حيث نطالب الوزارة ومجلس محافظة المفرق بتعزيز وترويج السّياحة والتّرويج لهذه المناطق لما لها من الأثر الكبير على المنطقة في إحداث تنمية محلّيّة وتشغيل الأيدي العاملة وخصوصًا نساء المنطقة”.

مديريّة آثار محافظة المفرق :لا يوجد ما يمنع من زيارة الكنائس المُكتشفة

مدير آثار محافظة المفرق عماد عبيدات قال لـ ملح الأرض :“رحاب لها أهمّيّة كبيرة بالنّسبة لمديريّة آثار المفرق وتشتهر بكنائس مهمّة ومميّزة، حسب المسوحات الأثريّة هناك لغاية الآن 33 كنيسة منها لها أرضيّات فسيفسائيّة ومنها تمَّ بناء البيوت عليها وأُخرى لم تُكتشف حتّى الآن. ونحن نعمل حاليًّا على تأهيل الـ 10 كنائس الّتي تمَّ اكتشافها. يفضَّل أنْ نعمل على استدامة وتأهيل المُكتشف وما تبقّى سيبقى للأجيال القادمة لاكتشافها وتأهيلها”.

وتابع لـ ملح الأرض “كل الكنائس المُكتشفة مسموح زيارتها ولكن بتنسيق مُسبق مع المديريّة وأحيانا نُغلقها خوفًا من العبث والخراب، لأنّه لا توجد حركة سياحيّة، وللأسف لا يوجد زوّار لهذه الكنائس. نحن دورنا استدامة وصيانة وتوثيق وإشراف، لكن هناك ظروف عالميّة وإقليميّة تمنع من وجود سياحة دينيّة كما نريد ونأمل”.

دائرة الآثار خلال السّنوات الماضية عملت على إيجاد مسار سياحيّ يربط ما بين هذه الآثار السّياحيّة، بالإضافة إلى أنّه من خلال الشركاء مع البلديات والمنظمات تمَّ ترميم البيوت التّراثيّة وقال“سنعمل خلال العام الحالي لتأهيلها لاستقبال الزُّوّار ووجود أماكن لمبيت السُّيّاح والتّعاون مع المجتمع المحلّيّ من أجل تقديم الخدمات للسُّيّاح من خلال 9 بيوت تحتوي على 18 غرفة”.

وقال عبيدات“سيتمُّ استبدال اللّوحات التّفسيريّة عند الكنائس حسب النّموذج المُعتمد لدائرة الآثار لإضافة معلومات حول هذه المواقع الأثريّة”.

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مجلس محافظة المفرق: موازنة السّياحة والآثار في 2025 = صفر والسّبب !!

بدوره قال رئيس اللّجنة الماليّة لمجلس محافظة المفرق ومقرِّر لجنة السّياحة والآثار المحامي نمر الخزاعلة لـ ملح الأرض “في عام 2022 كانت الموازنة المُخصّصة لدعم السّياحة في رحاب والمفرق 150 ألف دينار، وارتفعت في 2023 إلى 290 ألف دينار، ووصلت في العام الماضي إلى 583 ألف دينار كانت مُخصّصة لإظهار الكنائس بشكلٍ عام وأجور اليد العاملة في مشاريع اكتشاف المناطق الأثريّة. ولكن موازنة 2025 نتيجة انخفاض موازنة محافظة المفرق لأكثر من النّصف اضطررنا إلى إعادة توزيع المبالغ المُخصّصة على قطاعات التّعليم والصّحّة والأشغال العامّة على حِساب بند السّياحة والآثار على أن تكون لها حصّة كبيرة في عام 2026“.

وتابع الخزاعلة أنَّهم يعملون على تجهيز البيوت والمطاعم والمطابخ الإنتاجيّة في قضاء رحاب وبنسبة 75% لغاية الآن ونعمل على استكمال الباقي بالتّعاون والتّشارك مع وزارة السّياحة والبلديّات والجمعيّات والمجتمع المحلّيّ في المنطقة متأمّلين أن تنتهي الأعمال الباقية في العام المُقبل.

























































































