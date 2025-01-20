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خبيرة تغذية: بذور هذه الفاكهة تعالج سرطان الدم

1/20/2025 3:11:53 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكدت خبيرة التغذية الدكتورة مارغاريتا كوروليوفا أن بذور الرمان تلعب دورًا كبيرًا في علاج سرطان الدم، حيث تحتوي على مركبات مهمة مثل البونيك والبونيسيك.


وأوضحت أن هذين الحمضين يساهمان في تقليل نمو الأورام ولديهما خصائص مضادة للطفيليات. كما أن بذور الرمان تحتوي على حوالي 70% من الأحماض الدهنية التي تساعد في خفض الالتهابات بفضل خصائصها المضادة للأكسدة.


وأضافت أن القشرة الخارجية لبذور الرمان تدعم صحة الجهاز الهضمي وتحسن الميكربيوم المعوي، بينما توفر بذور الرمان جرعة عالية من فيتامين ب، الذي يساهم في تحسين النوم وراحة الجهاز العصبي.

الكونسلتو

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