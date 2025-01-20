خبيرة تغذية: بذور هذه الفاكهة تعالج سرطان الدم

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أكدت خبيرة التغذية الدكتورة مارغاريتا كوروليوفا أن بذور الرمان تلعب دورًا كبيرًا في علاج
سرطان الدم، حيث تحتوي على مركبات مهمة مثل البونيك والبونيسيك.
وأوضحت أن هذين الحمضين يساهمان في تقليل نمو الأورام ولديهما خصائص مضادة للطفيليات. كما أن بذور الرمان تحتوي على حوالي 70% من الأحماض الدهنية التي تساعد في خفض الالتهابات بفضل خصائصها المضادة للأكسدة.
وأضافت أن القشرة الخارجية لبذور الرمان تدعم صحة الجهاز الهضمي وتحسن الميكربيوم المعوي، بينما توفر بذور الرمان جرعة عالية من فيتامين ب، الذي يساهم في تحسين النوم وراحة الجهاز العصبي.
الكونسلتو
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