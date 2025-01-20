أسعار مواد البناء في الأردن تشهد قفزات منذ 2020 .. كيف يؤثر ذلك على العاملين في القطاع؟

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال نقيب النقابة العامة للعاملين في البناء محمود الحياري بأن ارتفاع أسعار المواد الأولية للبناء لا زال يلقي بظلاله سلبياً على القطاع بشكل كامل ، متسبباً بتراجع النشاط في المشاريع الإسكانية ومشاريع الصيانة بشكل واضح .
وأوضح الحياري بأن الظن السائد لدى عامة المواطنين بأن البناء عبارة عن حديد واسمنت فقط هو ظن خاطئ ، حيث تشكل مواد التشطيبات والعزل العبء الأكبر في الإنشاء ، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار المتصاعد منذ العام 2020 .
وأكد الحياري بأن أسعار مواد البناء بدأت في الارتفاع بشكل كبير في بداية أزمة كورونا في مطلع العام 2020 ، ومن ثم تأثرت أيضاً بالحرب الروسية الأوكرانية ، ومن بعدها حرب غزة ، وهي عوامل ساهمت بشكل غير مباشر في ارتفاع أسعار وكلف مواد البناء الأولية ومواد العزل والتشطيبات بشكل كبير ومضاعف .
ويأمل الحياري أن يكون وقف إطلاق النار في قطاع غزة سبباً في انخفاض أسعار المواد الأولية للبناء ، لاسيما وأن تهديد السفن في باب المندب سيزول وستعود أسعار وكلف الشحن إلى سابق عهدها تدريجياً ، وهو ما سينعكس لا محالة على قطاع الإنشاءات وازدهاره من جديد ، الأمر الذي سيمكن العاملين في قطاع البناء من العودة إلى ممارسة أعمالهم كما كانت في السابق .
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