Monday, 20 January 2025 09:27 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أسعار مواد البناء في الأردن تشهد قفزات منذ 2020 .. كيف يؤثر ذلك على العاملين في القطاع؟

1/20/2025 3:11:51 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال نقيب النقابة العامة للعاملين في البناء محمود الحياري بأن ارتفاع أسعار المواد الأولية للبناء لا زال يلقي بظلاله سلبياً على القطاع بشكل كامل ، متسبباً بتراجع النشاط في المشاريع الإسكانية ومشاريع الصيانة بشكل واضح .
وأوضح الحياري بأن الظن السائد لدى عامة المواطنين بأن البناء عبارة عن حديد واسمنت فقط هو ظن خاطئ ، حيث تشكل مواد التشطيبات والعزل العبء الأكبر في الإنشاء ، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار المتصاعد منذ العام 2020 .
وأكد الحياري بأن أسعار مواد البناء بدأت في الارتفاع بشكل كبير في بداية أزمة كورونا في مطلع العام 2020 ، ومن ثم تأثرت أيضاً بالحرب الروسية الأوكرانية ، ومن بعدها حرب غزة ، وهي عوامل ساهمت بشكل غير مباشر في ارتفاع أسعار وكلف مواد البناء الأولية ومواد العزل والتشطيبات بشكل كبير ومضاعف .
ويأمل الحياري أن يكون وقف إطلاق النار في قطاع غزة سبباً في انخفاض أسعار المواد الأولية للبناء ، لاسيما وأن تهديد السفن في باب المندب سيزول وستعود أسعار وكلف الشحن إلى سابق عهدها تدريجياً ، وهو ما سينعكس لا محالة على قطاع الإنشاءات وازدهاره من جديد ، الأمر الذي سيمكن العاملين في قطاع البناء من العودة إلى ممارسة أعمالهم كما كانت في السابق .


MENAFN20012025000208011052ID1109107540

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث