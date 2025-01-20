فوائد تناول الكيوي على الريق: 5 فوائد صحية مذهلة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تعد فاكهة الكيوي من أكثر الفواكه الشتوية شهرة، حيث يفضلها الكثيرون بسبب احتوائها على العديد من الفيتامينات والمعادن المفيدة. لكن ماذا يحدث لجسمك عندما تتناول الكيوي على الريق؟ في هذا التقرير، يوضح الدكتور سيد حماد، أستاذ التغذية العلاجية، الفوائد الصحية لتناول الكيوي على الريق.



- تعزيز صحة المناعة

يحتوي الكيوي على مضادات أكسدة قوية تساهم في تعزيز صحة الجهاز المناعي.



- تحسين صحة القلب والرئتين

بفضل محتواه الغني بفيتامين أ والزنك، يساعد الكيوي في تحسين صحة القلب والرئتين.



- تحسين صحة الذاكرة

يعد الكيوي مصدرًا جيدًا للبوتاسيوم، مما يساعد في تحسين صحة الدماغ والذاكرة.



- تنظيم ضغط الدم

الكيوي يساعد على تنظيم مستويات ضغط الدم بفضل محتواه العالي من البوتاسيوم.



- تحسين صحة الجهاز الهضمي

يحتوي الكيوي على الألياف التي تساهم في تحسين عملية الهضم والإخراج.



نصيحة: للحصول على أقصى استفادة صحية، يفضل تناول الكيوي بمعدل ثمرة أو ثمرتين يوميًا.

الكونسلتو