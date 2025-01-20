فوائد تناول الكيوي على الريق: 5 فوائد صحية مذهلة

(MENAFN
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تعد فاكهة الكيوي من أكثر الفواكه الشتوية شهرة، حيث يفضلها الكثيرون بسبب احتوائها على العديد من الفيتامينات والمعادن المفيدة. لكن ماذا يحدث لجسمك عندما تتناول الكيوي على الريق؟ في هذا التقرير، يوضح الدكتور سيد حماد، أستاذ التغذية العلاجية، الفوائد الصحية لتناول الكيوي على الريق.
- تعزيز صحة المناعة
يحتوي الكيوي على مضادات أكسدة قوية تساهم في تعزيز صحة الجهاز المناعي.
- تحسين صحة القلب والرئتين
بفضل محتواه الغني بفيتامين أ والزنك، يساعد الكيوي في تحسين صحة القلب والرئتين.
- تحسين صحة الذاكرة
يعد الكيوي مصدرًا جيدًا للبوتاسيوم، مما يساعد في تحسين صحة الدماغ والذاكرة.
- تنظيم ضغط الدم
الكيوي يساعد على تنظيم مستويات ضغط الدم بفضل محتواه العالي من البوتاسيوم.
- تحسين صحة الجهاز الهضمي
يحتوي الكيوي على الألياف التي تساهم في تحسين عملية الهضم والإخراج.
نصيحة: للحصول على أقصى استفادة صحية، يفضل تناول الكيوي بمعدل ثمرة أو ثمرتين يوميًا.
الكونسلتو
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