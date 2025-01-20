قطة تتسبب في استقالة صاحبتها وفقدان وظيفتها بالصين

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- في حادثة طريفة وغريبة، فقدت شابة في الصين وظيفتها بعدما أرسلت قطتها بالخطأ خطاب استقالتها إلى رئيسها.



الشابة التي تبلغ من العمر 25 عامًا، والتي تعيش في بلدية تشونغتشينغ بجنوب غرب الصين، كانت قد كتبت خطاب استقالة في 5 يناير لكنها كانت مترددة في إرساله بسبب حاجتها للمال من نهاية الخدمة لرعاية قططها التسعة.



لكن الأمور اتخذت منحى غير متوقع، حيث سجلت كاميرا مراقبة منزلها لحظة قفزت فيها إحدى قططها على مكتبها وضغطت على زر "إرسال" في الكمبيوتر المحمول، ما أدى إلى إرسال الخطاب لمديرها عن طريق الخطأ.



وبالرغم من محاولتها تفسير الموقف عبر الاتصال بمديرها، إلا أن طلبها قوبل بالتجاهل، ليؤدي ذلك إلى فقدانها لوظيفتها ومكافأتها السنوية.



معلقون عبر وسائل التواصل الاجتماعي وجدوا في الحادثة سخرية، حيث قال أحدهم: "يبدو أن قطتك قدمت خدمة لرئيسك، وتوفير له مبلغًا كبيرًا من أموال المكافأة".



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