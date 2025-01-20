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تجارة الأردن: أسعار المواد الغذائية في الأردن ضمن المعدل ولا يمكن اعتبارها مرتفعة

1/20/2025 3:11:49 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اعتبر ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن المهندس جمال عمرو أن أسعار المواد الغذائية في الأردن ضمن المعدل الطبيعي ولا يمكن اعتبارها مرتفعة، خاصة وأن هناك بعض المواد الغذائية التي شهدت انخفاضاً ملحوظاً في أسعارها دون أن يتم لفت الانتباه إليها.
وقال في حديث لـ "الوكيل الإخباري" إن أسعار الأرز انخفضت بنسبة 15%، فيما انخفضت أسعار السكر بنسبة 5%، كما انخفضت أسعار البقوليات بشكل عام، التي شهدت انخفاضًا في الأسعار خلال الفترة الماضية على حد وصفه.
وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الدواجن في المملكة يعتبر حالة خاصة ويخضع لظروف معينة، من ضمنها فرض رقابة حكومية على استيراد الدواجن لحماية المنتج المحلي، كما أن هناك بعض المزارع التي تعرضت لحالات نفوق في المنتج بسبب مرض أصابها، حيث أدت هذه العوامل وغيرها إلى التقليل من الدجاج المعروض في السوق المحلي، وبالتالي ارتفاع أسعاره.
ولفت إلى أنه وخلال العشر أيام القادمة سيكون هناك فوج جديد من الدجاج في الأسواق، حيث إن دورة حياة "الصوص" تبلغ 45 يوماً، وبهذا المعدل، فإن هناك دواجن ستطرح في السوق المحلي خلال الأيام القادمة، الأمر الذي سيعيد حالة من التوازن إلى أسعار الدواجن في المملكة.
وعن أسعار الزيوت النباتية في المملكة، قال عمرو إن أسعار الزيوت مستقرة منذ أكثر من شهرين، حيث طرأ عليها بعض الارتفاعات التي تم تحملها من قبل ثلاث جهات: "المستورد، تاجر الجملة، والبقال"، دون أن يشعر المواطن بتغيير في أسعار الزيوت داخل محلات المواد التموينية.
وفيما يتعلق بارتفاع أسعار القهوة، أكد عمرو أن الكثير من أنواع القهوة لم يطرأ عليها أي تغيير، إذ ارتفعت أسعار القهوة التي كانت في الأساس غالية الثمن في أوقات سابقة، وهو ظرف عالمي لا يمكن القياس عليه، فلا يمكن القول بأن أسعار المواد الغذائية مرتفعة أو سترتفع في الأردن خلال الفترة القادمة أو قبل شهر رمضان.

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