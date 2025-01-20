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مدير الكهرباء الوطنية: رفع الجاهزية وضمان استقرار النظام الكهربائي

1/20/2025 3:11:47 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكد مدير عام شركة الكهرباء الوطنية الدكتور سفيان البطاينة ضرورة رفع الجاهزية في جميع مواقع الشركة والعمل على تعزيز استقرارية النظام الكهربائي.
جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الاثنين، مساعدي المدير العام ومدراء دوائر إدارة صيانة النقل في مجمع الصيانة في موقع جنوب عمان، داعيا إلى ضرورة تبني خطط عمل ملائمة ومرنة لضمان قدرة الشركة على مواصلة أنشطتها الحيوية أثناء حالات الطوارئ المختلفة.
واطلع البطاينة على خطة الطوارئ الخاصة بدوائر صيانة النقل وعلى أهم المستجدات والتحديات التي تواجه إدارة صيانة النقل لضمان ديمومة و استقرارية شبكة النقل الكهربائية.


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