Monday, 20 January 2025 09:26 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


في موسم الإنفلونزا... مكون غذائي سري مذهل للوقاية

1/20/2025 3:11:45 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أظهرت دراسة جديدة من جامعة هونغ كونغ أن الألياف الطبيعية تلعب دورًا مهمًا في تعزيز مناعة الجسم ضد الفيروسات، مثل الأنفلونزا وفيروسات أخرى. تعمل الألياف على زيادة إنتاج الأحماض الدهنية قصيرة السلسلة في الأمعاء، التي تساهم في تعزيز الاستجابة المناعية في الجسم وتقليل شدة العدوى.


تُظهر الدراسات أن الأحماض الدهنية قصيرة السلسلة تساعد في تحسين عمل الخلايا المناعية، مما يقلل من الحمل الفيروسي ويحسن من الاستجابة ضد الفيروسات مثل سارس-كوف-2 وفيروس الإنفلونزا A. لكن على الرغم من هذه الفوائد، وجد الباحثون أن الألياف قد تؤدي إلى تفاقم الالتهاب في بعض الفيروسات مثل فيروس نقص المناعة البشرية.


من الجدير بالذكر أن العلماء ينصحون بتناول الألياف الطبيعية من مصادر مثل الفواكه (التفاح، الموز، التوت)، الخضروات (البصل، الكراث)، والبقوليات (العدس، الحمص) لتعزيز المناعة وحماية الجسم من العدوى.

العربية

MENAFN20012025000208011052ID1109107534

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث