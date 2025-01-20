في موسم الإنفلونزا... مكون غذائي سري مذهل للوقاية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أظهرت دراسة جديدة من هونغ كونغ أن الألياف الطبيعية تلعب دورًا مهمًا في تعزيز مناعة الجسم ضد الفيروسات، مثل الأنفلونزا وفيروسات أخرى. تعمل الألياف على زيادة إنتاج الأحماض الدهنية قصيرة السلسلة في الأمعاء، التي تساهم في تعزيز الاستجابة المناعية في الجسم وتقليل شدة العدوى.



تُظهر الدراسات أن الأحماض الدهنية قصيرة السلسلة تساعد في تحسين عمل الخلايا المناعية، مما يقلل من الحمل الفيروسي ويحسن من الاستجابة ضد الفيروسات مثل سارس-كوف-2 وفيروس الإنفلونزا A. لكن على الرغم من هذه الفوائد، وجد الباحثون أن الألياف قد تؤدي إلى تفاقم الالتهاب في بعض الفيروسات مثل فيروس نقص المناعة البشرية.



من الجدير بالذكر أن العلماء ينصحون بتناول الألياف الطبيعية من مصادر مثل الفواكه (التفاح، الموز، التوت)، الخضروات (البصل، الكراث)، والبقوليات (العدس، الحمص) لتعزيز المناعة وحماية الجسم من العدوى.

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