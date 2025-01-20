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الدفاع المدني: طواقمنا تعرضت لإطلاق نار من الخارجين على القانون في مخيم جنين

1/20/2025 3:10:58 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) جنين / PNN - قال جهاز الدفاع المدني، إن طواقمه تعرضت لإطلاق نار من الخارجين على القانون في مخيم جنين، أثناء توجهها لإخماد حريق في منزل استجابة لنداءات الموطنين داخل المخيم.

وأوضح الدفاع المدني في بيان له، اليوم الإثنين، أن مركبة تابعة لها تضررت وأخرجت عن الخدمة، كما أدى إطلاق النار لعرقلة عمل الطاقم ما ادى لتفاقم الحريق وتعريض حياة ومنازل المواطنين للخطر نتيجة هذا الاعتداء.

وأكد أنه سيتوجه للقضاء العادل لمحاسبة مرتكبي هذه الجريمة التي لم تراع كافة الاجراءات التي يتخذها الدفاع المدني، من خلال تمييز المركبة بالشعارات والاضواء والأصوات اللافتة اثناء العمل في الحالات الطارئة حفاظا على ارواح وممتلكات ابناء شعبنا.

كما أكد الدفاع المدني أن كافة معداته ومركباته هي ممتلكات عامة فلسطينية لتأدية المهمات الإنسانية دون تحيز او تمييز، واخراج هذه المركبات من الخدمة جاء نتيجة هذه التصرفات العدائية من الخارجين على القانون دون مراعاة لأهمية خدماته عن مستحقيها الذين يتعرضون للحوادث وهم بأمس الحاجة لتدخلات فرق الانقاذ والاطفاء في حالات الطوارئ.

ودعت المديرية العامة للدفاع المدني أبناء شعبنا وكافة المؤسسات الشعبية والرسمية والحقوقية لإدانة هذه الجريمة والوقوف امام مسؤوليتهم الاخلاقية والمجتمعية لمنع تكرارها.

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