الدفاع المدني: طواقمنا تعرضت لإطلاق نار من الخارجين على القانون في مخيم جنين

(MENAFN
- Palestine News Network
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جنين / PNN - قال جهاز الدفاع المدني، إن طواقمه تعرضت لإطلاق نار من الخارجين على القانون في مخيم جنين، أثناء توجهها لإخماد حريق في منزل استجابة لنداءات الموطنين داخل المخيم.
وأوضح الدفاع المدني في بيان له، اليوم الإثنين، أن مركبة تابعة لها تضررت وأخرجت عن الخدمة، كما أدى إطلاق النار لعرقلة عمل الطاقم ما ادى لتفاقم الحريق وتعريض حياة ومنازل المواطنين للخطر نتيجة هذا الاعتداء.
وأكد أنه سيتوجه للقضاء العادل لمحاسبة مرتكبي هذه الجريمة التي لم تراع كافة الاجراءات التي يتخذها الدفاع المدني، من خلال تمييز المركبة بالشعارات والاضواء والأصوات اللافتة اثناء العمل في الحالات الطارئة حفاظا على ارواح وممتلكات ابناء شعبنا.
كما أكد الدفاع المدني أن كافة معداته ومركباته هي ممتلكات عامة فلسطينية لتأدية المهمات الإنسانية دون تحيز او تمييز، واخراج هذه المركبات من الخدمة جاء نتيجة هذه التصرفات العدائية من الخارجين على القانون دون مراعاة لأهمية خدماته عن مستحقيها الذين يتعرضون للحوادث وهم بأمس الحاجة لتدخلات فرق الانقاذ والاطفاء في حالات الطوارئ.
ودعت المديرية العامة للدفاع المدني أبناء شعبنا وكافة المؤسسات الشعبية والرسمية والحقوقية لإدانة هذه الجريمة والوقوف امام مسؤوليتهم الاخلاقية والمجتمعية لمنع تكرارها.
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