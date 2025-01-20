أونروا تعلن أن 4,000 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية جاهزة للدخول إلى قطاع غزة

(MENAFN
) أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) يوم الأحد الموافق 19يناير,أن 4,000 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية جاهزة للدخول إلى قطاع غزة، نصفها محمّل بالمواد الغذائية والدقيق, ويأتي هذا بعد دخول اتفاق الهدنة بين حماس وإسرائيل حيز التنفيذ بعد أكثر من 15 شهرًا من النزاع العنيف الذي ترك غزة في حالة كارثة إنسانية ودمار غير مسبوق, والمرحلة الأولى من الهدنة التي تستمر 42 يومًا تشمل عدة بنود: انسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، تبادل الأسرى والمعتقلين، عودة النازحين إلى منازلهم، وتسهيل علاج الجرحى, بالإضافة إلى ذلك، سيتم تكثيف توزيع المساعدات الإنسانية على نطاق واسع في غزة.
وأكد برنامج الأغذية العالمي أيضًا أن شاحناته بدأت بالدخول إلى غزة يوم الأحد عبر معبري زيكيم وكيرم شالوم، وهما تحت السيطرة الإسرائيلية, وشملت الشحنات الأولى دقيق القمح ووجبات جاهزة للأكل، وهي ضرورية للاستجابة الإنسانية المستمرة, وأبرز برنامج الأغذية العالمي أن الهدنة ضرورية لضمان سلامة وكفاءة توزيع المساعدات، وأنه يخطط لمواصلة تقديم الطعام يوميًا من خلال الممرات الإنسانية التي تشمل نقاط دخول في مصر والأردن وإسرائيل.
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