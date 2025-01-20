مصلحة السجون الإسرائيلية تبدأ بنقل 90 أسيرًا فلسطينيًا إلى سجن عوفر

(MENAFN
) بدأت مصلحة السجون الإسرائيلية (آي بي اس) بنقل 90 أسيرًا فلسطينيًا إلى سجن عوفر بالقرب من بيتونيا، غرب رام الله، استعدادًا لإطلاق سراحهم في وقت لاحق يوم الأحد الموافق 19 يناير، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام الإسرائيلية, وأكدت صحيفة "هآرتس" أن مصلحة السجون الإسرائيلية بدأت في نقل الأسرى الفلسطينيين إلى عوفر تحضيرًا لإطلاق سراحهم, وذكرت قناة 12 أن الـ 90 أسيرًا سيتم إطلاق سراحهم بعد عودة الأسرى الإسرائيليين، حيث سيتم إطلاق سراح 78 منهم إلى الضفة الغربية و12 إلى القدس الشرقية المحتلة, وتشمل العملية 1500 عنصر من مصلحة السجون الإسرائيلية.
كما وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي يوم السبت أن عملية النقل ستتم في "قوافل آمنة" إلى المنشآت السجنية التي من المتوقع أن يتم الإفراج عنها منها, وأضافت قناة "والا" أنه على عكس الاتفاق في نوفمبر 2023، سيتم نقل الأسرى في حافلات مصلحة السجون الإسرائيلية ذات النوافذ المظلمة لمنع التعبير العلني عن الفرح.
كذلك سيتم الإفراج عن الأسرى بعد تأكيد تسليم الأسرى الإسرائيليين إلى الصليب الأحمر, وكان من المفترض أن يبدأ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة في الساعة 6:30 صباحًا بتوقيت غرينتش، ولكن تأجل بسبب طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو للحصول على قائمة الأسرى الثلاثة الذين من المفترض أن يتم الإفراج عنهم, وقالت حماس إن تأخير تسليم القائمة كان بسبب "أسباب فنية", وبعد تسليم القائمة، ونشر كتائب القسام لأسمائهم، أكدت مكاتب نتنياهو أن وقف إطلاق النار في المرحلة الأولى في قطاع غزة سيبدأ في الساعة 11:15 بتوقيت فلسطين (09:15 بتوقيت غرينتش).
MENAFN20012025000045015687ID1109107417
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.