أبو عبيدة يظهر منذ الذكرى السنوية لمعركة الفيضانات في 7 أكتوبر 2024

(MENAFN
) في خطاب مصور مساء الأحد الموافق 19يناير، ظهر أبو عبيدة، المتحدث العسكري لكتائب القسام، في أول ظهور له منذ الذكرى السنوية لمعركة الفيضانات في 7 أكتوبر 2024, وبدأ أبو عبيدة بتحديد مرور 471 يومًا على معركة الفيضانات التاريخية، التي وصفها بأنها الحدث الذي دق المسمار الأخير في نعش الاحتلال الإسرائيلي, وأكد أن تضحيات ودماء الشعب الفلسطيني لن تذهب سدى, وأشاد بالتضحيات غير المسبوقة التي قدمها الشعب الفلسطيني من أجل حريته ومقدساته على مدار هذه الـ471 يومًا، معترفًا بأن معركة الفيضانات، التي انطلقت من حدود غزة، غيّرت ديناميكيات المنطقة وأعادت تشكيل معادلات الصراع مع إسرائيل.
كما أدت المعركة إلى فتح جبهات جديدة وأجبرت إسرائيل على اللجوء إلى القوى الدولية لدعمها, وأعلن أبو عبيدة أن الصراع أثبت للعالم زيف الاحتلال الإسرائيلي وما سيترتب على ذلك من تداعيات خطيرة على المنطقة, وأشار إلى أن جميع فصائل المقاومة قاتلت معًا في غزة، موجهة ضربات قاضية للعدو, ورغم مواجهة معركة غير متكافئة من حيث القدرات القتالية وأخلاقيات القتال، سلط أبو عبيدة الضوء على الشجاعة العظيمة التي أظهرها المجاهدون الذين استمروا في القتال في ظل ظروف قاسية حتى اللحظات الأخيرة من المعركة, واتهم قوات الاحتلال باستخدام أساليب جديدة من الوحشية والعنف ضد الشعب الفلسطيني, كما أشار إلى أن قيادة المعركة، بما في ذلك شخصيات مثل إسماعيل هنية وصالح العاروري ويحيى السنوار، أظهرت التزامها بالتقدم للانضمام إلى قوافل الشهداء, وأكد أبو عبيدة أن أي محاولة للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي ستواجه مقاومة قوية من الشعوب الحرة في العالم.
ووصف الاحتلال الإسرائيلي بأنه السبب الرئيسي للبلاء في المنطقة، وأكد على أهمية تركيز الجهود على الحد من قوة الاحتلال, وأكد أبو عبيدة بشكل خاص على المسؤولية المتزايدة للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، مع إشادة خاصة بمدينة جنين كأخت لمدينة غزة في البطولة والثبات, وفيما يتعلق بمحاولات وقف العدوان الصهيوني، أكد التزام كتائب القسام باتفاق وقف إطلاق النار بشرط التزام العدو به, ودعا جميع الوسطاء إلى الضغط على العدو لتنفيذ الاتفاق, كما عبر عن امتنانه لمجموعات مثل حزب الله وأنصار الله وغيرهم الذين قدموا تضحيات كبيرة في المعركة, كما أرسل تحياته إلى المقاومة الإسلامية في العراق وإلى إخوانه في الأردن الذين عبروا الحدود في مواجهة الاحتلال, واختتم أبو عبيدة بتأكيده على ملايين رسائل الدعم التي تلقاها من الأمة العربية والإسلامية، مؤكدًا على الوحدة بين الفلسطينيين وأشقائهم في المنطقة, وانتهى بتذكير الجميع بالألم والتضحيات الكبيرة التي دفعها الشعب الفلسطيني لتحرير الأرض والإنسان والمقدسات.
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