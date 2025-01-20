استقبال النساء الثلاث اللائي شاركن في صفقة الاختطاف

(MENAFN
) هذه الليلة الموافق 20يناير, سنستقبل النساء الثلاث اللائي شاركن في صفقة الاختطاف، وهو لحظة تحمل دلالات عاطفية واستراتيجية عميقة, على الرغم من الجهود السياسية، بما في ذلك الوساطة والتفاوض، فإن البطولة الحقيقية تكمن في الشجاعة الصامتة لهؤلاء النساء والرهائن الآخرين, بينما لا يمكن استعادة الوقت المفقود وغياب العائلة والأصدقاء، يمكننا أن نقدم لهم مستقبلاً وأملاً وهدوءاً, وبالأمس، سمعت خطاب رئيس الوزراء وشعرت بالإحباط, حتى عندما يتخذ الخطوة الصحيحة، يشعر بالحاجة لتغطيتها بالكذب وتشويه الحقائق, يرفض نتنياهو
أن يفهم ما يعلمه كل إسرائيلي: الصفقة لها ثمن عالٍ, كقائد وطني، يجب أن يعترف بهذا الثمن ويواجهه بشكل مباشر, ليس هناك حاجة لخطاب كبير—فقط الصدق في مخاطبة الأمة.
ووفقًا لشروط الصفقة، سيتم إطلاق سراح آلاف من المسلحين إلى غزة والضفة الغربية والدول الإسلامية, لو كان القرار بيدي، مع كل الألم الذي ينطوي عليه ذلك، لكنت أفرجت عن المعتقلين إذا كان يعني أن امرأة واحدة مختطفة سترى النور, كان على رئيس الوزراء الصادق أن يخاطب الإسرائيليين بالأمس، معترفاً بالقرار الصعب بالإفراج عن سجناء خطرين، قائلاً: "هذا هو الثمن الذي يجب دفعه لإعادة أبنائنا إلى وطنهم، ولا مهرب من ذلك, "ولسوء الحظ، يفتقر نتنياهو إلى الصدق والقيادة الحقيقية, هو لا يثق بحكمة الشعب الذي انتخبه, يمدح الشعب الإسرائيلي في خطاباته لكنه لا يؤمن بفهمهم, أفعاله، مع مرور الوقت، أظهرت قلة تعاطفه مع شعبه، حيث أكلت السياسة كل شيء.
في حين ان نتنياهو هو أيضًا أول رئيس وزراء يحوّل قضية عائلية إلى بيان وطني, بينما مجّد بطولات الجنود، أغفل أن يثني على وحدة الجيش الإسرائيلي الذي عمل بلا كلل لإعادة كل مختطف إلى وطنه، أحيانًا في ظل ظروف قاسية, قصتهم تستحق أن تروى, وهذا ليس الوقت للغرق في الفرص الضائعة, إذا سارت الأمور كما هو مخطط لها، سيكون يومًا من الفرح والإصلاح, ولكن يجب أن نواجه المستقبل بعيون مفتوحة, وعد نتنياهو بالأمس أن الحرب في غزة ستستمر، مما يعني أنها لن تنتهي مع هذه الصفقة, ومع ذلك، لاستئناف الحرب، يجب أن تكسر حماس الاتفاق, إذا لم تكسره، فلا مبرر لاستمرار النزاع.
كما ان قرار استئناف الحرب سيترك وراءه عائلات المختطفين، مما يدينهم تقريبًا, حتى مع استعداد ترامب لتولي منصب الرئيس، فإن نتنياهو يخاطر بحرمانه من جائزة نوبل للسلام من خلال المضي قدمًا في سياسات تقوض السلام, ورفض إسرائيل السماح بوجود حكم فلسطيني شرعي في غزة مهد الطريق لعودة حماس للسيطرة عليها، ومع وجود هدنة، فإنها تعيد تأكيد سلطتها, الأموال التي ستتدفق للمساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار ستعبر عبر غزة التي تسيطر عليها حماس, من بين كل الأخطاء منذ 8 أكتوبر، يعد الفشل في ترك غزة لحماس هو الأكثر أهمية, وأخيرًا، تعكس صفقة الاختطاف مستقبل إسرائيل السياسي, بينما قد ينجح الكتلة اليمينية لنتنياهو في الفوز في الانتخابات، إلا أنه يبدو أنها غير قادرة على إدارة الدولة بشكل فعال, كل من عناصرها تركز فقط على أجنداتها المدمرة، مع شخصيات مثل بن غفير، سموتريتش، وليفين الذين يدفعون بأيديولوجياتهم المدمرة, الإصلاح الحقيقي لا يمكن أن يبدأ إلا مع عودة المختطفين، ولا يمكن أن يتوقف عند ذلك.
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