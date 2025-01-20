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مدير المخابرات وقائد الجيش ينعيان الجلوق

1/20/2025 1:11:57 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نعى مدير المخابرات العامة ورئيس هيئة الاركان المشتركة اللواء الركن يوسف احمد الحنيطي اللواء المتقاعد عامر محمد صالح الجلوق الذي انتقل الى رحمة الله تعالى يوم أمس الأحد .

تغمد الله الفقيد بواسع رحمته ورضوانه

انا لله وانا اليه راجعون




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