مدير المخابرات وقائد الجيش ينعيان الجلوق

مدير المخابرات وقائد الجيش ينعيان الجلوق
التاريخ
1/20/2025 1:11:57 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
نعى مدير المخابرات العامة ورئيس هيئة الاركان المشتركة اللواء الركن يوسف احمد الحنيطي اللواء المتقاعد عامر محمد صالح الجلوق الذي انتقل الى رحمة الله تعالى يوم أمس الأحد .
تغمد الله الفقيد بواسع رحمته ورضوانه
انا لله وانا اليه راجعون
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