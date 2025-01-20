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سي إن إن: ترامب كلف مساعديه بتنظيم مكالمة هاتفية مع بوتين

1/20/2025 1:11:56 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كلف الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب مساعديه بتنظيم مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد أيام قليلة من تنصيبه، وفقا لما أوردته قناة "سي إن إن".
وذكرت القناة نقلا عن مصادر مطلعة أن "الرئيس المنتخب دونالد ترامب كلف مساعديه بتنظيم مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الأيام القليلة المقبلة بعد أدائه اليمين الدستورية".
ووفقا لـ"سي إن إن"، ستتمحور المحادثة حول عقد لقاء شخصي بين الزعيمين في الأشهر المقبلة بهدف "محاولة وضع حد للحرب في أوكرانيا".


وأضافت القناة أنه ما يزال من غير الواضح ما إذا تم تحديد موعد لإجراء المكالمة.

RT

MENAFN20012025000208011052ID1109107159

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