سي إن إن: ترامب كلف مساعديه بتنظيم مكالمة هاتفية مع بوتين

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كلف الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب
مساعديه بتنظيم مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
بعد أيام قليلة من تنصيبه، وفقا لما أوردته قناة "سي إن إن".
وذكرت القناة نقلا عن مصادر مطلعة أن "الرئيس المنتخب دونالد ترامب كلف مساعديه بتنظيم مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الأيام القليلة المقبلة بعد أدائه اليمين الدستورية".
ووفقا لـ"سي إن إن"، ستتمحور المحادثة حول عقد لقاء شخصي بين الزعيمين في الأشهر المقبلة بهدف "محاولة وضع حد للحرب في أوكرانيا".
وأضافت القناة أنه ما يزال من غير الواضح ما إذا تم تحديد موعد لإجراء المكالمة.
RT
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