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جلسة مفتوحة لمجلس الامن بشأن فلسطين اليوم

1/20/2025 1:11:55 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- يعقد مجلس الامن الدولي اليوم الإثنين جلسة مفتوحة بشأن القضية الفلسطينية يترأسها وزير خارجية الجزائر، أحمد عطاف، الذي تترأس بلاده رئاسة المجلس للشهر الحالي .
ويلقي أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش كلمة رئيسية في الجلسة بشأن غزة والاونروا وحل الدولتين بالإضافة الى الوضع في سوريا ولبنان.
ويشارك بالجلسة بالإضافة لأعضاء المجلس، العديد من الدول الأعضاء بالأمم المتحدة.
بترا


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