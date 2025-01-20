جلسة مفتوحة لمجلس الامن بشأن فلسطين اليوم

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
يعقد مجلس الامن الدولي اليوم الإثنين جلسة مفتوحة بشأن القضية الفلسطينية يترأسها وزير
خارجية الجزائر، أحمد عطاف، الذي تترأس بلاده رئاسة المجلس للشهر الحالي .
ويلقي أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش كلمة رئيسية في الجلسة بشأن غزة والاونروا وحل الدولتين بالإضافة الى الوضع في سوريا ولبنان.
ويشارك بالجلسة بالإضافة لأعضاء المجلس، العديد من الدول الأعضاء بالأمم المتحدة.
بترا
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