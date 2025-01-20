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ترامب يتعهد بمنع وقوع حرب عالمية ثالثة

1/20/2025 1:11:54 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب مجددا عن عزمه إنهاء النزاعين في أوكرانيا والشرق الأوسط ومنع اندلاع حرب عالمية ثالثة.
وقال ترامب خلال تجمع لأنصاره في واشنطن، أمس الأحد، عشية تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة: "سأنهي الحرب في أوكرانيا وسأوقف الفوضى في الشرق الأوسط وسأمنع الحرب العالمية الثالثة".
وأضاف: "ليس لديكم فكرة كم نحن قريبون منها".


وتعهد ترامب كذلك بحماية الحدود والأمريكيين وحقهم في حيازة الأسلحة و"استعادة حرية التعبير".


وجدد التأكيد على وعده بخفض الضرائب وإعادة المنشآت الصناعية إلى الولايات المتحدة وتوظيف الأمريكيين وتحديث القوات المسلحة.


وفي ختام التجمع كرر ترامب شعاره الانتخابي، متعهدا "بجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى".


ومن المقرر أن تجري مراسم تنصيب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة اليوم الاثنين 20 يناير.

RT

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