هدايا تذكارية وشهادات تخرج للأسيرات .. القسام تتفوق في الحرب الإعلامية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أثارت الهدايا التذكارية التي قدمها الذراع العسكري في حركة حماس "كتائب القسام" للأسيرات الإسرائيليات، اللواتي أُفرج عنهن أمس الأحد ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، موجة واسعة من التفاعل على منصات التواصل الاجتماعي، في خطوة وصفها المراقبون بـ"الذكية" ضمن إستراتيجية الحرب الإعلامية.
وأشارت تقارير إسرائيلية إلى أنّ الهدايا التذكارية تضمنت خريطة لقطاع غزة، وصورا للأسيرات أثناء فترة الأسر، وشهادة تقدير.
وقد أثار هذا الأمر إعجاب رواد العالم الافتراضي بذكاء كتائب عز الدين القسام في كل تفصيل تقوم به منذ معركة طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، وحتى إعلان وقف إطلاق النار.
الجزيرة
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