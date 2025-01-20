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هدايا تذكارية وشهادات تخرج للأسيرات .. القسام تتفوق في الحرب الإعلامية

1/20/2025 1:11:53 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أثارت الهدايا التذكارية التي قدمها الذراع العسكري في حركة حماس "كتائب القسام" للأسيرات الإسرائيليات، اللواتي أُفرج عنهن أمس الأحد ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، موجة واسعة من التفاعل على منصات التواصل الاجتماعي، في خطوة وصفها المراقبون بـ"الذكية" ضمن إستراتيجية الحرب الإعلامية.
وأشارت تقارير إسرائيلية إلى أنّ الهدايا التذكارية تضمنت خريطة لقطاع غزة، وصورا للأسيرات أثناء فترة الأسر، وشهادة تقدير.
وقد أثار هذا الأمر إعجاب رواد العالم الافتراضي بذكاء كتائب عز الدين القسام في كل تفصيل تقوم به منذ معركة طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، وحتى إعلان وقف إطلاق النار.
الجزيرة


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