مفاوضات حثيثة لنزع فتيل آخر ساحات معارك سوريا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
يوجه مفاوضون كل تركيزهم نحو التوصل إلى اتفاق محتمل لحل واحدة من أكثر القضايا خطورة التي تلقي بظلالها على مستقبل سوريا، وهي مصير القوات الكردية التي تعتبرها الولايات المتحدة حليفا رئيسيا في القتال ضد تنظيم داعش، فيما تعتبرها الجارة تركيا تهديدا للأمن القومي.
وقال نحو عشرة مصادر لرويترز إن مفاوضين دبلوماسيين وعسكريين من الولايات المتحدة وتركيا وسوريا، إلى جانب قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد، يظهرون في المفاوضات قدرا أكبر من المرونة والصبر مما تشير إليه تصريحاتهم العامة.
وشاركت خمس من هذه المصادر بشكل مباشر في مناقشات مكثفة خلال الأسابيع القليلة الماضية.
وذكرت ستة من المصادر أن هذا قد يمهد الطريق لاتفاق في الأشهر المقبلة من شأنه أن يتضمن مغادرة بعض المقاتلين الأكراد من المنطقة المضطربة في شمال شرق سوريا، فيما يضع آخرين تحت قيادة وزارة الدفاع الجديدة.
سكاي نيوز
MENAFN20012025000208011052ID1109107155
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.