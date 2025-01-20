Monday, 20 January 2025 06:56 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مفاوضات حثيثة لنزع فتيل آخر ساحات معارك سوريا

1/20/2025 1:11:51 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- يوجه مفاوضون كل تركيزهم نحو التوصل إلى اتفاق محتمل لحل واحدة من أكثر القضايا خطورة التي تلقي بظلالها على مستقبل سوريا، وهي مصير القوات الكردية التي تعتبرها الولايات المتحدة حليفا رئيسيا في القتال ضد تنظيم داعش، فيما تعتبرها الجارة تركيا تهديدا للأمن القومي.
وقال نحو عشرة مصادر لرويترز إن مفاوضين دبلوماسيين وعسكريين من الولايات المتحدة وتركيا وسوريا، إلى جانب قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد، يظهرون في المفاوضات قدرا أكبر من المرونة والصبر مما تشير إليه تصريحاتهم العامة.
وشاركت خمس من هذه المصادر بشكل مباشر في مناقشات مكثفة خلال الأسابيع القليلة الماضية.
وذكرت ستة من المصادر أن هذا قد يمهد الطريق لاتفاق في الأشهر المقبلة من شأنه أن يتضمن مغادرة بعض المقاتلين الأكراد من المنطقة المضطربة في شمال شرق سوريا، فيما يضع آخرين تحت قيادة وزارة الدفاع الجديدة.
سكاي نيوز


MENAFN20012025000208011052ID1109107155

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث