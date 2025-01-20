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على المحك .. ترامب وأزرار التغيير في البيت الأبيض !

1/20/2025 1:11:51 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- مع بداية ولاية دونالد ترامب الرئاسية، سيتضح ما بين يومين إلى 6 أشهر، إلى أي مدي سيتغير الوضع الدولي الراهن، وفي أي اتجاه ستسير الولايات المتحدة والعالم بأسره.
في أوكرانيا، على الأغلب، سيظهر مدى قدرة ترامب على تنفيذ وعوده وتغيير الواقع القائم، من خلال تحسين العلاقات مع روسيا وصولًا إلى "منع حرب عالمية ثالثة"، وإنهاء الحرب هناك في حد أقصى كان قد حدده بستة أشهر.
حول هذه المهمة المصيرية بالنسبة لمستقبل العالم، يرى الباحث المتخصص في الشؤون الأمريكية، قسطنطين بلوخين، أن "ترامب، قبل كل شيء، كما يقولون، ليس المحارب الوحيد في الميدان، وهو ليس الوحيد الذي يصوغ سياسة الدفاع الخارجي، بل الفريق بأكمله المدعوم من الحزب الجمهوري وخلفه النخب الأمريكية ونخب الأعمال وأجزاء من الدولة العميقة. وبالتالي، فهو وحده بالطبع لن يكون قادرًا على تغيير شيء ما بشكل جذري، حتى إذا أراد ذلك".
قدرة ترامب على تنفيذ وعوده في حملته الانتخابية من عدمها ستظهر أيضًا في مدى قدرته على الاتفاق مع الصين وإبرام صفقة كبرى معها بشأن القيود والرسوم الجمركية، وتفادي الحرب التجارية التي قد تشتدّ ضراوة بين البلدين.
الرئيس الأمريكي السابع والأربعون كان قد أعلن خلال حملته الانتخابية أنه سيفرض رسومًا جمركية على الواردات الصينية تصل إلى 60 بالمئة، بهدف تقليل العجز التجاري الأمريكي وحماية الصناعات الوطنية، في إطار توجهه "أميركا أولاً".
تبقى على حالها نقطة الخلاف الثانية بين واشنطن وبكين، والتي تدور حول تايوان. ترامب كان قد أعلن أنه لن يتردد في فرض رسوم جمركية على الصين بنسبة تتراوح بين 150 إلى 200 بالمئة إذا ما حاولت حصار تايوان، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن الرئيس الصيني شي جين بينغ "يحترمني ويعرف أنني مجنون".
دونالد ترامب، كما وعد مرارًا، سيركز في ولايته على ترتيب الأوضاع داخل البيت الأمريكي، وكان قد أعلن في يونيو 2023 قائلًا: "سأوقع في اليوم الأول مرسومًا يأمر كل وكالة فيدرالية بالتوقف عن الترويج للجنس أو تغيير الجنس في أي عمر. لن يفعلوا ذلك بعد الآن. سأعلن أن أي مستشفى أو مقدم رعاية صحية يشارك في أعمال كيميائية أو فيزيائية تشوه القاصرين لم يعد يفي بمعايير الصحة والسلامة الفيدرالية، وسيتم منعه على الفور من تلقي التمويل الفيدرالي".
صحيفة "إيفرينسي" الفرنسية كانت قد علقت على هذا التوجه قائلة إن فترة ترامب الرئاسية الجديدة ستكون أكثر صرامة من الفترة السابقة، مضيفة أن السياسة الأمريكية المتمثلة في الانعزالية والوطنية، والتعريفات الجمركية المرتفعة، وعدم القدرة على التنبؤ بشكل عام، قد وضعت أوروبا في طريق مسدود. الآن، لم تعد الولايات المتحدة تبدو لأوروبا "صديقًا وحليفًا مخلصًا".
صحيفة "فاينانشال تايمز"، بدورها، استعرضت عدة سيناريوهات جيوسياسية للمستقبل القريب، مشيرة إلى أن مدى واقعيتها سيتبين مع مرور الزمن. ومن بين هذه السيناريوهات، "صفقة جديدة للقوى العظمى"، يفترض من خلالها أن يتمكن ترامب، الذي يفتخر بأنه الزعيم الأمريكي الوحيد الذي لم يبدأ أي حرب خلال ولايته، من إبرام صفقات كبيرة مع روسيا والصين بشأن تقاسيم مناطق النفوذ في العالم.
الصحيفة رأت أن الولايات المتحدة، وفقًا لهذا السيناريو، ستركز على نصف الكرة الغربي، وتواصل الضغط على المكسيك وكندا، وتحاول السيطرة على جزيرة غرينلاند وقناة بنما. فيما تعتقد "فاينانشال تايمز" أن حل الصراع في أوكرانيا سيتم بمساعدة شخصية من ترامب، وسيجري إبرام اتفاق سلام دون منح كييف أي ضمانات أمنية.
الرئيس الأمريكي السابع والأربعون كان قد وعد خلال حملته الانتخابية بالتركيز على الشؤون الداخلية، وزيادة إنتاج الوقود الأحفوري، وتطوير حقول جديدة، وزيادة إنتاج النفط والغاز، بهدف خفض أسعار الكهرباء ووضع حد للتضخم.
ترامب وعد أيضًا بتعزيز الرقابة على الحدود واتخاذ تدابير شاملة لتأمينها، وإدارة الهجرة بشكل أكثر فعالية، علاوة على القيام بحملة ترحيل واسعة النطاق.
من وعوده كذلك، تنشيط الصناعة داخل الولايات المتحدة، وتحويل البلاد إلى مركز تصنيع رئيسي، وإنهاء الاتجاه إلى الاستعانة بمصادر خارجية.
ترامب كان قد وعد كذلك خلال حملته الانتخابية الأخيرة بدعم حرية حمل السلاح في الولايات المتحدة، وتعزيز القوة العسكرية لبلاده، وضمان بقائها الأفضل في العالم، والمحافظة على الدولار الأمريكي كعملة احتياطية عالمية أساسية.
روسيا اليوم



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