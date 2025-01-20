أول حادثة في العالم: كاميرا باب منزل توثق صوت اصطدام نيزك بالأرض في كندا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
في حادثة غير مسبوقة، سجلت كاميرا باب منزل في جزيرة الأمير إدوارد بكندا أول صوت لاصطدام نيزك بالأرض في التاريخ. كانت لورا كيلي وشريكها قد عادا من نزهة مسائية ليكتشفا غبارًا وحطامًا غريبًا على الممر أمام منزلهما.
عند مراجعة تسجيل كاميرا الأمان الخاصة بهم، تبين لهما وجود جسم يصطدم بمدخل المنزل، مما أدى إلى سحابة من الدخان وصوت مشابه لانفجار خفيف. بعد فحص الحطام من قبل قسم النيازك بجامعة ألبرتا، تم تأكيد أنه نيزك من الفضاء.
وصف الجيولوجي كريس هير الحادثة بأنها "المرة الأولى التي يسجل فيها صوت سقوط نيزك". وأوضح أن معظم النيازك تحترق في الغلاف الجوي، لكن هذا الاصطدام كان نادرًا بما يكفي ليصل الحطام إلى الأرض.
الفحص أظهر أن النيزك ينتمي إلى فئة "الكوندريت العادي" وترك حفرة صغيرة بقطر 2 سم.
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