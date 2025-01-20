أول حادثة في العالم: كاميرا باب منزل توثق صوت اصطدام نيزك بالأرض في كندا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- في حادثة غير مسبوقة، سجلت كاميرا باب منزل في جزيرة الأمير إدوارد بكندا أول صوت لاصطدام نيزك بالأرض في التاريخ. كانت لورا كيلي وشريكها قد عادا من نزهة مسائية ليكتشفا غبارًا وحطامًا غريبًا على الممر أمام منزلهما.



عند مراجعة تسجيل كاميرا الأمان الخاصة بهم، تبين لهما وجود جسم يصطدم بمدخل المنزل، مما أدى إلى سحابة من الدخان وصوت مشابه لانفجار خفيف. بعد فحص الحطام من قبل قسم النيازك بجامعة ألبرتا، تم تأكيد أنه نيزك من الفضاء.



وصف الجيولوجي كريس هير الحادثة بأنها "المرة الأولى التي يسجل فيها صوت سقوط نيزك". وأوضح أن معظم النيازك تحترق في الغلاف الجوي، لكن هذا الاصطدام كان نادرًا بما يكفي ليصل الحطام إلى الأرض.



الفحص أظهر أن النيزك ينتمي إلى فئة "الكوندريت العادي" وترك حفرة صغيرة بقطر 2 سم.

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