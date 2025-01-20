ارتفاع أسعار النفط عالميا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
ارتفعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، مع استمرار مخاوف مرتبطة بشح المعروض.
ووفقا لوكالة بلومبيرغ للأخبار الاقتصادية، زادت العقود الآجلة لخام برنت 34 سنتا لتصل إلى 81.13 دولار للبرميل، حيث أغلقت منخفضة 0.62 بالمئة في الجلسة السابقة.
وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 59 سنتا بعد أن انخفضت 1.02 بالمئة عند التسوية الجمعة.
وزادت العقود الأكثر نشاطا لشهر نيسان 36 سنتا لتصل إلى 77.75 دولار للبرميل.
وربح الخامان أكثر من واحد بالمئة في الأسبوع الماضي في رابع أسبوع على التوالي من المكاسب.
بترا
MENAFN20012025000208011052ID1109107152
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.