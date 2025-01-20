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ارتفاع أسعار النفط عالميا

1/20/2025 1:11:49 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، مع استمرار مخاوف مرتبطة بشح المعروض.
ووفقا لوكالة بلومبيرغ للأخبار الاقتصادية، زادت العقود الآجلة لخام برنت 34 سنتا لتصل إلى 81.13 دولار للبرميل، حيث أغلقت منخفضة 0.62 بالمئة في الجلسة السابقة.
وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 59 سنتا بعد أن انخفضت 1.02 بالمئة عند التسوية الجمعة.
وزادت العقود الأكثر نشاطا لشهر نيسان 36 سنتا لتصل إلى 77.75 دولار للبرميل.
وربح الخامان أكثر من واحد بالمئة في الأسبوع الماضي في رابع أسبوع على التوالي من المكاسب.
بترا


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