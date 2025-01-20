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اللحوم الفاسدة على طاولة النواب اليوم الاثنين

1/20/2025 12:04:19 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تعقد لجنة الصحة والغذاء النيابية اليوم الاثنين نقاشًا حول اللحوم الفاسدة التي تم ضبطها في الأسواق المحلية، كما تناقش نظام البصمة للأطباء.
وكانت قد أعلنت مؤسسة الغذاء والدواء قبيل أيام عن ضبط 25 ألف كيلو من اللحوم منتهية الصلاحية التي يتم تغيير تاريخ إنتاجها.
وأضافت أن فرق الاستجابة السريعة في المؤسسة العامة للغذاء والدواء ومديرية الأمن العام والإدارة الملكية لحماية البيئة داهمت عددًا من المواقع وضبطت كمية كبيرة من اللحوم منتهية الصلاحية قدرت بحوالي 25 ألف كيلو من اللحوم التي يتم تغيير تاريخ إنتاجها.
كما تناقش لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان مشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي لعام 2024.
وتناقش لجنة السياحة والآثار النيابية تقرير إنجازات وزارة السياحة والآثار لعام 2024 والصعوبات التي تواجه القطاع السياحي في ظل الظروف الحالية.

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