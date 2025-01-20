فصل مؤقت للكهرباء عن مناطق بالمملكة (أسماء)

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعلنت شركة كهرباء إربد عن إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق كفرعان ومبنى بلدية منطقة كفرعان بلواء الوسطية غربي إربد اليوم الاثنين.
وذكرت الشركة في بيان، أن الفصل يأتي لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات في تلك المناطق، وسيكون من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية ظهرا.
كما اعلنت شركة كهرباء اضطرارها لاجراء فصل مؤقت عن مناطق في وادي عربة لغايات الصيانة تاليا الاعلان :
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