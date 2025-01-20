مليونير يتركها كل 45 دقيقة.. الأثرياء يغادرون هذه الدولة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- واجهت بريطانيا هجرة قياسية للأثرياء من أصحاب الملايين بسبب تغيير الحكومة في يوليو من العام الماضي، بحسب صحيفة "ذا تايمز".



وفقا لشركة التحليلات "نيو وورلد ويلث"، كان من بين الذين غادروا بريطانيا العام الماضي 12 مليارديرًا و78 شخصًا تتجاوز ثرواتهم 100 مليون دولار. وفقًا لها، كان يغادر بريطانيا كل 45 دقيقة، كمتوسط، واحد من أصحاب الملايين.



فيما يشعر أثرياء بريطانيا بوطأة الارتفاعات الضريبية الجديدة في ميزانية الحكومة، والتي يرون أنها أخفقت في أن تضع في اعتبارها التحذيرات من هروب الأثرياء والمستثمرين.



كانت المالية البريطانية، راشيل ريفز، قد أكدت أن نظام الأجانب غير المقيمين المثير للجدل في بريطانيا سوف يُلغى اعتبارًا من أبريل/نيسان 2025، وأن جميع المقيمين على المدى الطويل سوف يخضعون لضريبة الميراث على أصولهم في مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك تلك التي يحتفظون بها في صناديق ائتمانية.



وهذه الحملة الصارمة جزء من تدابير أوسع نطاقًا تستهدف الطبقات العليا، حيث يواجه رؤساء شركات الأسهم الخاصة والمدارس الخاصة ومالكو المنازل الثانية والطائرات الخاصة ضرائب جديدة.

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