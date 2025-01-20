Monday, 20 January 2025 05:40 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


رسالة على المكتب..بايدن يتبع تقليدا رئاسيا معتمدا لعقود عند تسليم الحكم لترامب

1/20/2025 12:04:19 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت شبكة "سي إن إن" الأميركية إن الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن سيترك للرئيس المنتخب دونالد ترامب رسالة، متبعًا بذلك التقاليد الرئاسية لنقل الحكم.
ووفق الشبكة، فإنه قبل أربع سنوات، عندما غاب ترامب عن حفل تنصيب بايدن بعد رفضه الاعتراف بفوزه، كشف الأخير أن ترامب اتبع أحد التقاليد الرئاسية بترك رسالة له على مكتبه في البيت الأبيض.
ورغم أنه لم يتم الكشف عن محتويات الرسالة، إلا أن بايدن وصفها بأنها كانت "سخية جدًا".
وحسبما قالت "سي إن إن"، فإن ترامب فتن بالرسالة التي تركها له الرئيس السابق باراك أوباما عندما تولى منصبه.
وتأثر ترامب برسالة أوباما، وحاول الاتصال به فور الانتهاء من قراءتها، لكن أوباما كان مسافرًا إلى كاليفورنيا وقتها.
ومن المقرر أن يقضي ترامب وبايدن عدة لحظات معًا يوم الإثنين، بما في ذلك رحلة مشتركة في سيارة الليموزين الرئاسية في طريقهما إلى مبنى الكابيتول لحضور حفل التنصيب.
ويعود تقليد ترك رسالة للرئيس المنتخب إلى عام 1988، حين ترك رونالد ريغان رسالة للرئيس المنتخب حديثًا آنذاك جورج بوش.
وتعهّد ترامب خلال تجمّع حاشد الأحد في واشنطن عشية تنصيبه، بإلغاء كل الأوامر التنفيذية التي أصدرها بايدن.
وقال ترامب لآلاف من مؤيّديه الذين تجمعوا في قاعة "كابيتال وان" بالعاصمة الأميركية: "سنوقف الغزو عند حدودنا".
وأضاف: "سأكشف عن تدابير أمن الحدود في خطاب التنصيب".
وأعلن أنه سيتصرف "بسرعة وقوة غير مسبوقتين" عندما يتسلم الإثنين منصبه رئيسًا للولايات المتحدة.
وتابع قائلاً: "اعتبارًا من الغد سأتصرف بسرعة وقوة غير مسبوقتين وأعمل على حل كل أزمة تواجه بلادنا. علينا أن نفعل ذلك".
وشدد ترامب على ضرورة "إنقاذ تيك توك"، بعد ساعات قليلة على وعده بأن يُعلّق تطبيق قانون يحظر هذه المنصة التي تعذّر الوصول إليها موقتًا لساعات عدة خلال عطلة نهاية الأسبوع.
كذلك وعد ترامب بأنه سيوجه الجيش "لبدء بناء درع الدفاع الصاروخي (القبة الحديدية)".
وأشار ترامب، الذي سيتم تنصيبه ظهر الإثنين ليصبح الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة، إلى أنه سيصدر حوالي مئة مرسوم في أول يوم له في منصبه.

سكاي نيوز عربية

MENAFN20012025000208011052ID1109107063

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث