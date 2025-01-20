رئاسة الوزراء تعلن عن وظائف قيادية للأردنيين

رئاسة الوزراء تعلن عن وظائف قيادية للأردنيين
التاريخ
1/20/2025 12:04:16 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
اعلنت رئاسة الوزراء عن حاجتها لشغل العديد من الوظائف القيادية كـ أمين عام وزارة الثقافة ، وامين عام وزارة الشباب وغيرها .
وحددت الشروط وطريقة التقديم وفقا لكل اعلان مرفق تاليا عبر موقعنا :
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