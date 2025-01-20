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مخبأة داخل ألعاب أطفال..إتلاف 100 مليون حبة كبتاغون في سوريا

1/20/2025 12:04:16 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الداخلية التابعة لإدارة العمليات في سوريا الأحد عن إتلاف 100 مليون حبة من مخدر الكبتاغون مملوكة لماهر الأسد شقيق الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، قبل تصديرها للخارج.


وقال المكتب الإعلامي بوزارة الداخلية في بيان إنه بعد الرصد والمتابعة، تمكنت إدارة مكافحة المخدرات من الحصول على معلومات تفيد بوجود شحنات من حبوب كبتاغون مجهزة للتصدير عبر مرفأ اللاذقية إلى عدة دول عربية وغربية، بحسب وكالة الأنباء السورية (سانا).
وأضاف البيان أنه بعد "إجراء التحريات اللازمة، تم تحديد مواقع الشحنات المخفية في مستودعات قرب مرفأ اللاذقية، والتي تعود ملكيتها للهارب المجرم ماهر الأسد".
وتابع أن العمليات أسفرت عن اكتشاف كميات كبيرة من حبوب الكبتاغون و"البودرة المخدرة"، التي كانت معبأة داخل ألعاب الأطفال، مما يعكس خطورة هذه العمليات وطرق التهريب المستخدمة.


وأوضح المكتب أن عدد الحبوب التي كانت معدة للتصدير تقدر بحوالي 100 مليون حبة، مما كان سيسبب تهديدًا كبيرًا للصحة العامة والأمن الاجتماعي في العديد من الدول.

سكاي نيوز عربية

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