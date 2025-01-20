تطورات حالة الطقس في الأردن لـ3 أيام قادمة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نشرت إدارة الأرصاد الجوية تحديثات حالة الطقس حتى الخميس، حيث يسود طقس بارد نسبيًا مع توقع هطول زخات خفيفة في أجزاء من الجنوب ابتداءً من يوم الأربعاء.



الاثنين، نهارًا: الطقس بارد نسبيًا في أغلب المناطق، مع درجات حرارة أعلى من المعدل العام بحوالي 4-5 درجات مئوية. الأجواء معتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم العالية. الرياح شمالية غربية معتدلة تنشط أحيانًا في مناطق البادية.



ليلاً: الطقس بارد في معظم المناطق، وبارد نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع رياح خفيفة شمالية غربية.



الثلاثاء، نهارًا: الطقس بارد نسبيًا خاصة فوق المرتفعات الجبلية، مع درجات حرارة مائلة للدفء قليلاً في الأغوار والعقبة والبحر الميت. الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية.



ليلاً: الطقس بارد في أغلب المناطق، وبارد نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع غيوم متوسطة وعالية.



الأربعاء، نهارًا: يطرأ انخفاض طفيف في درجات الحرارة، مع طقس بارد نسبيًا في أغلب المناطق، ومعتدل في الأغوار والعقبة. فرصة لهطول زخات خفيفة من المطر في جنوب المملكة، قد تمتد لفترة قصيرة إلى بعض المناطق الوسطى. الرياح جنوبية شرقية معتدلة.



ليلاً: طقس بارد بشكل عام، مع فرصة ضعيفة لهطول زخات خفيفة من المطر في أقصى شمال المملكة. الرياح جنوبية غربية معتدلة.



الخميس: طقس بارد نسبيًا في أغلب المناطق، ومعتدل في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع غيوم على ارتفاعات منخفضة. فرصة لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في شمال ووسط المملكة. الرياح غربية معتدلة.



ليلاً: الطقس بارد بشكل عام مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة. الرياح غربية معتدلة.



وحذرت الأرصاد من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية وبعض السهول، خاصة يومي الاثنين والثلاثاء، وخطر تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر في مناطق البادية ومرتفعات الشراة يوم الاثنين. ونوّهت من احتمال تدني الرؤية الأفقية بسبب الغبار في شرق المملكة يوم الأربعاء.

