وزير خارجية بريطانيا يرحب بإطلاق سراح الأسيرات الثلاث في غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
لندن - 19 - 1 (كونا) –- رحب وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي اليوم الأحد باطلاق سراح ثلاث أسيرات في غزة في إطار صفقة
لتبادل الأسرى مع الاحتلال الإسرائيلي ضمن اتفاق إيقاف إطلاق النار الذي دخل
حيز التنفيذ في القطاع اليوم الأحد ومن بينهم المواطنة البريطانية ايميلي داماري.
وتقدم لامي في بيان بالشكر لقطر ومصر والولايات المتحدة لدعمهم جهود إطلاق سراح الاسرى معربا عن الأمل في إطلاق سراح البقية.
وشدد على أهمية تنفيذ اتفاق ايقاف إطلاق النار بالكامل وعودة جميع الاسرى من كلا الجانبين والسماح بتدفق المساعدات الإنسانية في غزة فورا معربا عن أمله في أن يقود ايقاف اطلاق النار الأخير إلى طريق موثوق نحو حل الدولتين. (النهاية)
ن ب ش / م م ج
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