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وزير خارجية بريطانيا يرحب بإطلاق سراح الأسيرات الثلاث في غزة

1/19/2025 11:40:13 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن - 19 - 1 (كونا) –- رحب وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي اليوم الأحد باطلاق سراح ثلاث أسيرات في غزة في إطار صفقة لتبادل الأسرى مع الاحتلال الإسرائيلي ضمن اتفاق إيقاف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في القطاع اليوم الأحد ومن بينهم المواطنة البريطانية ايميلي داماري.
وتقدم لامي في بيان بالشكر لقطر ومصر والولايات المتحدة لدعمهم جهود إطلاق سراح الاسرى معربا عن الأمل في إطلاق سراح البقية.
وشدد على أهمية تنفيذ اتفاق ايقاف إطلاق النار بالكامل وعودة جميع الاسرى من كلا الجانبين والسماح بتدفق المساعدات الإنسانية في غزة فورا معربا عن أمله في أن يقود ايقاف اطلاق النار الأخير إلى طريق موثوق نحو حل الدولتين. (النهاية)

ن ب ش / م م ج


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