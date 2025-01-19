اسبانيا ترحب بدخول اتفاق ايقاف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
مدريد - 19 - 1 (كونا) -- رحبت اسبانيا اليوم الأحد بدخول اتفاق إيقاف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ وبالإفراج عن الأسرى مشيرة إلى أهمية احترام الاتفاق والسماح بدخول كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية.
وقالت وزارة الخارجية الإسبانية في بيان إنه من المهم احترام ايقاف إطلاق النار والافراج عن الأسرى والسماح بدخول كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية التي ستساهم فيها إسبانيا معتبرة ان عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) أمر أساسي لا يمكن الاستغناء عنه.
وشدد البيان على ضرورة استئناف المفاوضات بين الطرفين على الفور من أجل التقدم في مراحل الاتفاق مضيفا أن اسبانيا ستدعم جهود تحقيق الاستقرار في قطاع غزة.
وأكد البيان ان حكومة إسبانيا ستواصل العمل مع الشركاء والحلفاء الإقليميين لتطبيق حل الدولتين مشيرا إلى انه أفضل ضمان للسلام والاستقرار في المنطقة. (النهاية)
ه ن د / م ع ح ع
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