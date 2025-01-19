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اسبانيا ترحب بدخول اتفاق ايقاف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ

1/19/2025 11:40:13 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 19 - 1 (كونا) -- رحبت اسبانيا اليوم الأحد بدخول اتفاق إيقاف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ وبالإفراج عن الأسرى مشيرة إلى أهمية احترام الاتفاق والسماح بدخول كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية.
وقالت وزارة الخارجية الإسبانية في بيان إنه من المهم احترام ايقاف إطلاق النار والافراج عن الأسرى والسماح بدخول كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية التي ستساهم فيها إسبانيا معتبرة ان عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) أمر أساسي لا يمكن الاستغناء عنه.
وشدد البيان على ضرورة استئناف المفاوضات بين الطرفين على الفور من أجل التقدم في مراحل الاتفاق مضيفا أن اسبانيا ستدعم جهود تحقيق الاستقرار في قطاع غزة.
وأكد البيان ان حكومة إسبانيا ستواصل العمل مع الشركاء والحلفاء الإقليميين لتطبيق حل الدولتين مشيرا إلى انه أفضل ضمان للسلام والاستقرار في المنطقة. (النهاية)

ه ن د / م ع ح ع


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