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سيارة حيزبون بالملايين

1/19/2025 8:10:35 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) قبل‭ ‬أيام‭ ‬فوجئت‭ ‬بولدي‭ ‬يمد‭ ‬لي‭ ‬ربطة‭ ‬من‭ ‬الأوراق‭ ‬المالية،‭ ‬فانفرجت‭ ‬أساريري،‭ ‬لأنني‭ ‬حسبت‭ ‬ان‭ ‬ضميره‭ ‬استيقظ،‭ ‬وأنه‭ ‬يريد‭ ‬سداد‭ ‬جانب‭ ‬من‭ ‬المبالغ‭ ‬الضخمة‭ ‬التي‭ ‬أنفقتها‭ ‬على‭ ‬تعليمه،‭ ‬فإذا‭ ‬به‭ ‬يفاجئني‭ ‬مجددا‭: ‬بعت‭ ‬سيارتك‭!! ‬واط؟‭ ‬شنو؟‭ ‬قال‭ ‬إن‭ ‬سيارتي‭ ‬باتت‭ ‬قديمة‭ ‬و«تليق‭ ‬بك‮»‬،‭ ‬ولم‭ ‬أعرف‭ ‬وقتها‭ ‬هل‭ ‬أغضب‭ ‬أم‭ ‬أفرح،‭ ‬فبصراحة‭ ‬لم‭ ‬أكن‭ ‬أتوقع‭ ‬لها‭ ‬السعر‭ ‬الذي‭ ‬باعه‭ ‬بها‭ ‬الولد،‭ ‬لأنها‭ ‬كانت‭ ‬على‭ ‬أعتاب‭ ‬الشيخوخة،‭ ‬ومع‭ ‬هذا‭ ‬فنكاية‭ ‬به‭ ‬اشتريت‭ ‬سيارة‭ ‬‮«‬شعبية‮»‬،‭ ‬وقلت‭ ‬له‭ ‬‮«‬إنها‭ ‬تليق‭ ‬بي‮»‬‭.‬

سمعت‭ ‬كثيرا‭ ‬عن‭ ‬سيارات‭ ‬‮«‬تفصيل‮»‬‭ ‬أي‭ ‬يحدد‭ ‬الزبون‭ ‬مواصفاتها‭ ‬وتتراوح‭ ‬قيمتها‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬مليونين‭ ‬وعشرة‭ ‬ملايين‭ ‬دولار‭. ‬وسمع‭ ‬العالم‭ ‬كله‭ ‬قبل‭ ‬سنوات‭ ‬عن‭ ‬رجل‭ ‬أعمال‭ ‬إماراتي‭ ‬اشترى‭ ‬لوحة‭ ‬أرقام‭ ‬لسيارته‭ ‬بـ‮«‬25‮»‬‭ ‬مليون‭ ‬درهم‭ ‬أي‭ ‬نحو‭ ‬7‭ ‬ملايين‭ ‬دولار،‭ ‬وكتبت‭ ‬حينها‭ ‬قائلا‭ ‬إنه‭ ‬ولو‭ ‬أعطاني‭ ‬خمسة‭ ‬ملايين‭ ‬درهم‭ ‬فقط‭ ‬لرضيت‭ ‬بان‭ ‬أجلس‭ ‬فوق‭ ‬أو‭ ‬داخل‭ ‬الصندوق‭ ‬الخلفي‭ ‬لسيارته‭ ‬حاملا‭ ‬لوحة‭ ‬الأرقام‭ ‬لما‭ ‬تبقى‭ ‬من‭ ‬سنوات‭ ‬حياتي‭ ‬قابضا‭ ‬عليها‭ ‬بيدي‭ ‬وأسناني‭.‬

كل‭ ‬ذلك‭ ‬أمره‭ ‬هين‭. ‬فقبل‭ ‬حين‭ ‬قريب‭ ‬من‭ ‬الزمان‭ ‬احتفلت‭ ‬الشركة‭ ‬المنتجة‭ ‬لسيارات‭ ‬فيراري‭ ‬بالذكرى‭ ‬الكذا‭ ‬والكذا‭ ‬لتأسيسها‭ ‬عام‭ ‬1898،‭ ‬وسيارات‭ ‬فيراري‭ ‬أصلا‭ ‬لا‭ ‬تستهدف‭ ‬زبونا‭ ‬‮«‬تعبان‮»‬‭ ‬مثلي‭ ‬ومثلك،‭ ‬فمعظمها‭ ‬لأغراض‭ ‬السباق،‭ ‬وبعضها‭ ‬للكشخة،‭ ‬أي‭ ‬لتلك‭ ‬الفئة‭ ‬من‭ ‬البشر‭ ‬التي‭ ‬يعطي‭ ‬الواحد‭ ‬منهم‭ ‬كل‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬عياله‭ ‬مصروف‭ ‬جيب،‭ ‬مليون‭ ‬دولار،‭ ‬خلال‭ ‬الإجازة‭ ‬الصيفية‭ ‬ويقولون‭ ‬لهم‭: ‬هذه‭ ‬مصاريف‭ ‬سبعة‭ ‬أيام‭ ‬يا‭ ‬ويلكم‭ ‬لو‭ ‬طالبتم‭ ‬بمصاريف‭ ‬إضافية‭ ‬قبل‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع‭! ‬المهم‭. ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬اليوم‭ ‬الأغر‭ ‬باعت‭ ‬فيراري‭ ‬سيارة‭ ‬بعشرة‭ ‬ملايين‭ ‬دولار‭ (‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬وليس‭ ‬إثيوبي‭ ‬أو‭ ‬زيمبابوي‭ ‬وبالمناسبة‭ ‬فإنك‭ ‬لا‭ ‬تستطيع‭ ‬شراء‭ ‬علبة‭ ‬كبريت‭ ‬بمليون‭ ‬دولار‭ ‬زيمبابوي‭). ‬قد‭ ‬تقول‭: ‬عادي‭.. ‬فهناك‭ ‬سيارات‭ ‬بيعت‭ ‬بأرقام‭ ‬فلكية،‭ ‬فما‭ ‬الجديد‭ ‬في‭ ‬أمر‭ ‬هذه‭ ‬الفيراري؟‭ ‬الجديد‭ ‬يا‭ ‬صديقي‭ ‬هو‭ ‬أنها‭ ‬عجوز‭ ‬بلغت‭ ‬سن‭ ‬اليأس‭ ‬ومن‭ ‬حقها‭ ‬أن‭ ‬تتقاعد‭ ‬في‭ ‬مقبرة‭ ‬سيارات‭ ‬في‭ ‬أطراف‭ ‬أي‭ ‬مدينة‭.. ‬فهي‭ ‬من‭ ‬صنع‭ ‬عام‭ ‬1962م،‭ ‬فأين‭ ‬العدل‭ ‬يا‭ ‬جماعة‭: ‬سيارة‭ ‬عمرها‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ستين‭ ‬سنة‭ ‬بعشرة‭ ‬ملايين،‭ ‬وفتاة‭ ‬حلوة‭ ‬وفي‭ ‬عمر‭ ‬الزهور‭ ‬لا‭ ‬تستطيع‭ ‬إكمال‭ ‬مراسيم‭ ‬زواجها‭ ‬لأن‭ ‬هناك‭ ‬عجزا‭ ‬في‭ ‬ميزانية‭ ‬العريس‭ ‬قدره‭ ‬تسعمائة‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭!! ‬أرجوك‭ ‬لا‭ ‬تحاول‭ ‬أن‭ ‬تقنعني‭ ‬بأن‭ ‬سيارة‭ ‬انقطع‭ ‬عنها‭ ‬الطمث‭ ‬تستأهل‭ ‬حتى‭ ‬تسعمائة‭ ‬دولار‭. ‬دعك‭ ‬من‭ ‬تسعة‭ ‬ملايين‭.‬

في‭ ‬نفس‭ ‬ذلك‭ ‬المزاد‭ ‬بيعت‭ ‬سيارة‭ ‬250‭ ‬جي‭.‬تي‭.‬إس‭.‬دبليو‭ ‬بي‭ ‬برلينيتا‭ ‬كومبيتزيوني‭ (‬وهذه‭ ‬أول‭ ‬مرة‭ ‬أسمع‭ ‬بسيارة‭ ‬بمثل‭ ‬هذا‭ ‬الاسم‭ ‬السريلانكي‭ ‬الذي‭ ‬يسبب‭ ‬نطقه‭ ‬فتقا‭ ‬في‭ ‬الحجاب‭ ‬الحاجز،‭ ‬وتضخما‭ ‬في‭ ‬البروستات‭). ‬بيعت‭ ‬تلك‭ ‬السيارة‭ ‬بخمسة‭ ‬ملايين‭ ‬دولار‭.. ‬وهي‭ ‬موديل‭ ‬عام‭ ‬1960‭.‬

‭.. ‬في‭ ‬السودان‭ ‬نسمي‭ ‬السير‭ ‬على‭ ‬الأقدام‭ ‬‮«‬كداري‮»‬‭ ‬وعندما‭ ‬يقول‭ ‬فلان‭ ‬‮«‬أنا‭ ‬جيت‭ ‬كداري‮»‬‭ ‬فإنه‭ ‬يعني‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬يستخدم‭ ‬وسيلة‭ ‬نقل‭ ‬أو‭ ‬مواصلات،‭ ‬والكلمة‭ ‬جاءت‭ ‬من‭ ‬‮«‬كُدُر‮»‬‭ ‬بضم‭ ‬الكاف‭ ‬والدال‭ ‬وهي‭ ‬تسمية‭ ‬يطلقها‭ ‬السودانيون‭ ‬على‭ ‬قدم‭/ ‬حافر‭ ‬الحمار،‭ ‬ورغم‭ ‬أنني‭ ‬انسحبت‭ ‬من‭ ‬فصيلة‭ ‬الكداري،‭ ‬من‭ ‬الناحية‭ ‬الشكلية‭ ‬فإنني‭ ‬أنتمي‭ ‬إليهم‭ ‬وجدانيا،‭ ‬فقد‭ ‬صرت‭ ‬أملك‭ ‬سيارة‭ ‬ولكن‭ ‬استخدامها‭ ‬مع‭ ‬مقارنتها‭ ‬بعواجيز‭ ‬الفيراري‭ ‬ذوات‭ ‬ملايين‭ ‬الدولارات‭ ‬يجعل‭ ‬سيارتي‭ ‬نفسها‭ ‬‮«‬كداري‮»‬،‭ ‬ويفسر‭ ‬هذا‭ ‬لماذا‭ ‬أكره‭ ‬الفيراري‭. ‬ما‭ ‬يحزنني‭ ‬هو‭ ‬أن‭ ‬أول‭ ‬سيارة‭ ‬امتلكتها‭ ‬في‭ ‬السودان‭ ‬كانت‭ ‬مجهولة‭ ‬الهوية،‭ ‬يعني‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬هناك‭ ‬من‭ ‬يعرف‭ ‬لها‭ ‬فصلا‭ ‬أو‭ ‬أصلا،‭ ‬ورجح‭ ‬ميكانيكيون‭ ‬أن‭ ‬الجيش‭ ‬البريطاني‭ ‬تركها‭ ‬في‭ ‬الصحراء‭ ‬بعد‭ ‬نهاية‭ ‬الحرب‭ ‬العالمية‭ ‬الأولى‭ ‬فوجدها‭ ‬فاعل‭ ‬خير‭ ‬وتبناها‭ ‬وجعلها‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬السير‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬أصبحت‭ ‬من‭ ‬نصيبي‭. ‬ولما‭ ‬قرفت‭ ‬من‭ ‬عمائلها‭ ‬لأنها‭ ‬صارت‭ ‬تفضحني‭ ‬وتضرب‭ ‬عن‭ ‬السير‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬الجسر‭ ‬أو‭ ‬تقرر‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬الخلف‭ ‬بينما‭ ‬أريد‭ ‬لها‭ ‬أن‭ ‬تسير‭ ‬إلى‭ ‬الأمام‭ ‬تركتها‭ ‬في‭ ‬مقلب‭ ‬للقمامة‭.. ‬يعني‭ ‬لو‭ ‬احتفظت‭ ‬بها‭ ‬لاشتراها‭ ‬مني‭ ‬خواجة‭ ‬أهبل‭ ‬بمليونين‭ ‬أو‭ ‬ثلاثة‭.‬

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