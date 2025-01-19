التربية تفتح باب التظلمات من نتائج الفصل الدراسي الأول

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وبينت‭ ‬الوزارة‭ ‬أنه‭ ‬على‭ ‬الطلبة‭ ‬الراغبين‭ ‬في‭ ‬التظلم‭ ‬من‭ ‬نتائجهم‭ ‬استيفاء‭ ‬المعلومات‭ ‬المطلوبة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬منصة‭ ‬وتطبيق‭ ‬الطالب‭ ‬ eduSIS ، والبوابة‭ ‬التعليمية،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬تثبيت‭ ‬الطلب‭ ‬في‭ ‬المدرسة‭ ‬المسجل‭ ‬بها‭ ‬الطالب‭ ‬وذلك‭ ‬وفقاً‭ ‬للإجراءات‭ ‬المعتمدة‭ ‬لذلك‭ ‬في‭ ‬موعد‭ ‬أقصاه‭ ‬الساعة‭ ‬11‭ ‬صباحاً‭ ‬من‭ ‬صباح‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬الموافق‭ ‬2‭ ‬فبراير‭ ‬2025م،‭ ‬وفي‭ ‬حال‭ ‬تعذر‭ ‬استيفاء‭ ‬المعلومات‭ ‬المطلوبة‭ ‬عبر‭ ‬منصة‭ ‬وتطبيق‭ ‬الطالب‭ ‬ eduSIS ،‭ ‬والبوابة‭ ‬التعليمية،‭ ‬يرجى‭ ‬مراجعة‭ ‬المدرسة‭ ‬لاستيفاء‭ ‬المتطلبات،‭ ‬في‭ ‬موعد‭ ‬أقصاه‭ ‬الساعة‭ ‬الحادية‭ ‬عشرة‭ ‬من‭ ‬صباح‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬الموافق‭ ‬2‭ ‬فبراير‭ ‬2025م‭.‬

وقد‭ ‬أكدت‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬أنها‭ ‬قد‭ ‬خصصت‭ ‬فريقًا‭ ‬متكاملاً‭ ‬لمراجعة‭ ‬جميع‭ ‬طلبات‭ ‬التظلمات‭ ‬ومعاودة‭ ‬تصحيح‭ ‬الأوراق،‭ ‬وأنه‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬ثبوت‭ ‬استحقاق‭ ‬الطالب‭ ‬لأي‭ ‬درجة‭ ‬إضافية‭ ‬فإن‭ ‬خدمة‭ ‬التظلمات‭ ‬تكون‭ ‬مجانية‭ ‬في‭ ‬المقرر‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬التقدم‭ ‬بالتظلم‭ ‬من‭ ‬نتيجته‭ ‬النهائية‭. ‬

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