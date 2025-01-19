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التربية تفتح باب التظلمات من نتائج الفصل الدراسي الأول

1/19/2025 7:11:49 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬فتح‭ ‬باب‭ ‬استقبال‭ ‬طلبات‭ ‬إعادة‭ ‬تصحيح‭ ‬أوراق‭ ‬الامتحانات‭ ‬النهائية‭ ‬‮«‬التظلمات‮»‬‭ ‬لنتائج‭ ‬الفصل‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الدراسي‭ ‬2024‭-‬2025‭ ‬لطلبة‭ ‬الشهادة‭ ‬الإعدادية‭ ‬والمرحلة‭ ‬الثانوية،‭ ‬وذلك‭ ‬عبر‭ ‬منصة‭ ‬وتطبيق‭ ‬الطالب‭ ‬ eduSIS ، والبوابة‭ ‬التعليمية،‭ ‬حيث‭ ‬ستكون‭ ‬الخدمة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬متاحة‭ ‬مدة‭ ‬12‭ ‬يوماً‭ ‬ابتداء‭ ‬من‭ ‬الساعة‭ ‬العاشرة‭ ‬من‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬الموافق‭ ‬19‭ ‬يناير‭ ‬2025م‭ ‬لغاية‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬الموافق‭ ‬30‭ ‬يناير‭ ‬2025م‭.‬

وبينت‭ ‬الوزارة‭ ‬أنه‭ ‬على‭ ‬الطلبة‭ ‬الراغبين‭ ‬في‭ ‬التظلم‭ ‬من‭ ‬نتائجهم‭ ‬استيفاء‭ ‬المعلومات‭ ‬المطلوبة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬منصة‭ ‬وتطبيق‭ ‬الطالب‭ ‬ eduSIS ، والبوابة‭ ‬التعليمية،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬تثبيت‭ ‬الطلب‭ ‬في‭ ‬المدرسة‭ ‬المسجل‭ ‬بها‭ ‬الطالب‭ ‬وذلك‭ ‬وفقاً‭ ‬للإجراءات‭ ‬المعتمدة‭ ‬لذلك‭ ‬في‭ ‬موعد‭ ‬أقصاه‭ ‬الساعة‭ ‬11‭ ‬صباحاً‭ ‬من‭ ‬صباح‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬الموافق‭ ‬2‭ ‬فبراير‭ ‬2025م،‭ ‬وفي‭ ‬حال‭ ‬تعذر‭ ‬استيفاء‭ ‬المعلومات‭ ‬المطلوبة‭ ‬عبر‭ ‬منصة‭ ‬وتطبيق‭ ‬الطالب‭ ‬ eduSIS ،‭ ‬والبوابة‭ ‬التعليمية،‭ ‬يرجى‭ ‬مراجعة‭ ‬المدرسة‭ ‬لاستيفاء‭ ‬المتطلبات،‭ ‬في‭ ‬موعد‭ ‬أقصاه‭ ‬الساعة‭ ‬الحادية‭ ‬عشرة‭ ‬من‭ ‬صباح‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬الموافق‭ ‬2‭ ‬فبراير‭ ‬2025م‭.‬

وقد‭ ‬أكدت‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬أنها‭ ‬قد‭ ‬خصصت‭ ‬فريقًا‭ ‬متكاملاً‭ ‬لمراجعة‭ ‬جميع‭ ‬طلبات‭ ‬التظلمات‭ ‬ومعاودة‭ ‬تصحيح‭ ‬الأوراق،‭ ‬وأنه‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬ثبوت‭ ‬استحقاق‭ ‬الطالب‭ ‬لأي‭ ‬درجة‭ ‬إضافية‭ ‬فإن‭ ‬خدمة‭ ‬التظلمات‭ ‬تكون‭ ‬مجانية‭ ‬في‭ ‬المقرر‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬التقدم‭ ‬بالتظلم‭ ‬من‭ ‬نتيجته‭ ‬النهائية‭. ‬

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