التربية تفتح باب التظلمات من نتائج الفصل الدراسي الأول

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أعلنت وزارة التربية والتعليم فتح باب استقبال طلبات إعادة تصحيح أوراق الامتحانات النهائية «التظلمات» لنتائج الفصل الأول من العام الدراسي 2024-2025 لطلبة الشهادة الإعدادية والمرحلة الثانوية، وذلك عبر منصة وتطبيق الطالب eduSIS ، والبوابة التعليمية، حيث ستكون الخدمة الإلكترونية متاحة مدة 12 يوماً ابتداء من الساعة العاشرة من صباح أمس الأحد الموافق 19 يناير 2025م لغاية يوم الخميس الموافق 30 يناير 2025م.
وبينت الوزارة أنه على الطلبة الراغبين في التظلم من نتائجهم استيفاء المعلومات المطلوبة من خلال منصة وتطبيق الطالب eduSIS ، والبوابة التعليمية، ومن ثم تثبيت الطلب في المدرسة المسجل بها الطالب وذلك وفقاً للإجراءات المعتمدة لذلك في موعد أقصاه الساعة 11 صباحاً من صباح يوم الأحد الموافق 2 فبراير 2025م، وفي حال تعذر استيفاء المعلومات المطلوبة عبر منصة وتطبيق الطالب eduSIS ، والبوابة التعليمية، يرجى مراجعة المدرسة لاستيفاء المتطلبات، في موعد أقصاه الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحد الموافق 2 فبراير 2025م.
وقد أكدت وزارة التربية والتعليم أنها قد خصصت فريقًا متكاملاً لمراجعة جميع طلبات التظلمات ومعاودة تصحيح الأوراق، وأنه في حال ثبوت استحقاق الطالب لأي درجة إضافية فإن خدمة التظلمات تكون مجانية في المقرر الذي تم التقدم بالتظلم من نتيجته النهائية.
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