استكمال تحضيرات الحفل.. تنصيب ترامب بدون ممثلين عن روسيا أو العرب

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٠ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

تتأهب‭ ‬العاصمة‭ ‬الأمريكية‭ ‬واشنطن‭ ‬لمراسم‭ ‬تنصيب‭ ‬الرئيس‭ ‬المنتخب‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬اليوم‭ ‬الاثنين‭ ‬وسط‭ ‬تشديد‭ ‬أمني‭ ‬وحضور‭ ‬لقادة‭ ‬دول‭ ‬يعدّ‭ ‬سابقة‭ ‬تاريخية‭ ‬في‭ ‬حفلات‭ ‬التنصيب‭ ‬وغياب‭ ‬لممثلين‭ ‬عن‭ ‬روسيا‭ ‬والعرب‭.‬

واتخذت‭ ‬الأجهزة‭ ‬الأمنية‭ ‬والإدارية‭ ‬في‭ ‬واشنطن‭ ‬تدابير‭ ‬أمنية‭ ‬غير‭ ‬مسبوقة‭ ‬قبيل‭ ‬مراسم‭ ‬التنصيب،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬إغلاق‭ ‬أجزاء‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬المدينة‭ ‬قبل‭ ‬عدة‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬الحفل،‭ ‬مما‭ ‬حال‭ ‬دون‭ ‬وصول‭ ‬الجمهور‭ ‬ووسائل‭ ‬النقل‭ ‬إلى‭ ‬معظم‭ ‬المناطق‭.‬

كما‭ ‬ستعلق‭ ‬إمكانية‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬عدة‭ ‬محطات‭ ‬ميترو‭ ‬اليوم،‭ ‬مع‭ ‬تعليق‭ ‬حركة‭ ‬الحافلات‭ ‬على‭ ‬عدة‭ ‬خطوط‭. ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬بناء‭ ‬سور‭ ‬مرتفع‭ ‬حول‭ ‬مبنى‭ ‬الكونغرس،‭ ‬حيث‭ ‬ستُقام‭ ‬مراسم‭ ‬التنصيب‭.‬

وبسبب‭ ‬توقع‭ ‬انخفاض‭ ‬درجات‭ ‬الحرارة‭ ‬في‭ ‬واشنطن‭ ‬إلى‭ ‬11‭ ‬درجة‭ ‬مئوية‭ ‬تحت‭ ‬الصفر،‭ ‬تقرر‭ ‬أن‭ ‬يؤدي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬ونائبه‭ ‬جي‭ ‬دي‭ ‬فينس‭ ‬اليمين‭ ‬الدستورية‭ ‬داخل‭ ‬مبنى‭ ‬الكونغرس،‭ ‬وليس‭ ‬أمامه‭ ‬كما‭ ‬كان‭ ‬مخططا‭ ‬في‭ ‬البداية‭.. ‬وسيتم‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬قاعة‭ ‬روتوندا‭ ‬المركزية،‭ ‬التي‭ ‬تتسع‭ ‬لحوالي‭ ‬600‭ ‬شخص‭ ‬فقط‭.‬

وكانت‭ ‬آخر‭ ‬مرة‭ ‬أُقيمت‭ ‬فيها‭ ‬مراسم‭ ‬تنصيب‭ ‬رئيس‭ ‬أمريكي‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬القاعة‭ ‬في‭ ‬20‭ ‬يناير‭ ‬1985،‭ ‬عندما‭ ‬أدى‭ ‬الرئيس‭ ‬الـ40‭ ‬رونالد‭ ‬ريغان‭ ‬اليمين‭ ‬لبدء‭ ‬فترة‭ ‬رئاسية‭ ‬ثانية‭.‬

كما‭ ‬تم‭ ‬تغيير‭ ‬مسار‭ ‬العرض‭ ‬التقليدي،‭ ‬حيث‭ ‬سيُقام‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬‮«‬كابيتال‭ ‬وان‭ ‬أرينا‮»‬‭ ‬الرياضي‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬جادة‭ ‬بنسلفانيا‭.‬

عادة‭ ‬ما‭ ‬تتم‭ ‬دعوة‭ ‬السفراء‭ ‬والدبلوماسيين‭ ‬الرفيعي‭ ‬المستوى‭ ‬لحضور‭ ‬مراسم‭ ‬تنصيب‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي،‭ ‬لكن‭ ‬لم‭ ‬يسبق‭ ‬لأي‭ ‬زعيم‭ ‬أجنبي‭ ‬أن‭ ‬زار‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة‭ ‬بشكل‭ ‬رسمي‭ ‬منذ‭ ‬1874،‭ ‬بحسب‭ ‬سجلات‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬التي‭ ‬يعود‭ ‬تاريخها‭ ‬إلى‭ ‬ذلك‭ ‬العام‭.‬

ومع‭ ‬ذلك،‭ ‬قام‭ ‬ترامب‭ ‬بكسر‭ ‬هذه‭ ‬العادة‭ ‬ودعا‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬قادة‭ ‬الدول‭ ‬لحضور‭ ‬مراسم‭ ‬تنصيبه‭.‬

من‭ ‬بين‭ ‬المدعوين‭: ‬رئيس‭ ‬الأرجنتين‭ ‬خافيير‭ ‬ميلي،‭ ‬ورئيس‭ ‬وزراء‭ ‬هنغاريا‭ ‬فيكتور‭ ‬أوربان،‭ ‬ورئيسة‭ ‬وزراء‭ ‬إيطاليا‭ ‬جورجيا‭ ‬ميلوني،‭ ‬ورئيس‭ ‬الصين‭ ‬شي‭ ‬جين‭ ‬بينغ،‭ ‬ورئيس‭ ‬باراجواي‭ ‬سانتياجو‭ ‬بينيا،‭ ‬ورئيس‭ ‬السلفادور‭ ‬نايب‭ ‬بوكيلي،‭ ‬ورئيس‭ ‬الإكوادور‭ ‬دانيال‭ ‬نوبوا‭.‬

ومن‭ ‬بين‭ ‬المدعوين‭ ‬أيضا‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بنيامين‭ ‬نتنياهو،‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يسبق‭ ‬له‭ ‬أن‭ ‬حضر‭ ‬حفل‭ ‬تنصيب‭ ‬أي‭ ‬رئيس‭ ‬أمريكي‭.‬

ومن‭ ‬بين‭ ‬المستبعدين‭ ‬من‭ ‬حضور‭ ‬حفل‭ ‬التنصيب‭ ‬فلاديمير‭ ‬زيلينسكي،‭ ‬فقد‭ ‬صرح‭ ‬ترامب‭ ‬بشكل‭ ‬واضح‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬له‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬في‭ ‬منتجعه‭ ‬الخاص‭ ‬‮«‬مار‭ ‬إيه‭ ‬لاغو‮»‬‭ ‬بولاية‭ ‬فلوريدا‭ ‬بأنه‭ ‬لن‭ ‬يوجّه‭ ‬دعوة‭ ‬لزيلينسكي‭ ‬لحضور‭ ‬مراسم‭ ‬التنصيب‭.‬

كما‭ ‬سيمثل‭ ‬الصين‭ ‬نائب‭ ‬الرئيس‭ ‬هان‭ ‬تشنغ،‭ ‬بينما‭ ‬سيمثل‭ ‬الهند‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الهندي‭ ‬سوبرا‭ ‬مانيام‭ ‬جايتشانكار،‭ ‬ويمثل‭ ‬اليابان‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬تاكيشي‭ ‬إيويا‭.‬

ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يغيب‭ ‬المسؤولون‭ ‬الروس‭ ‬والعرب‭ ‬عن‭ ‬حفل‭ ‬التنصيب‭.‬

وتمت‭ ‬دعوة‭ ‬ممثلين‭ ‬عن‭ ‬القوى‭ ‬السياسية‭ ‬اليمينية‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬أوروبية،‭ ‬مثل‭ ‬حزب‭ ‬‮«‬فلامس‭ ‬بيلانغ‮»‬‭ ‬اليميني‭ ‬في‭ ‬بلجيكا،‭ ‬وحزب‭ ‬‮«‬استعادة‭ ‬فرنسا‮»‬‭ ‬الفرنسي‭ ‬اليميني،‭ ‬وحزب‭ ‬‮«‬البديل‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬ألمانيا‮»‬،‭ ‬وحزب‭ ‬الإصلاح‭ ‬البريطاني‭.‬

كما‭ ‬سيحضر‭ ‬الحفل‭ ‬قادة‭ ‬شركات‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬البارزة،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬إيلون‭ ‬ماسك،‭ ‬مارك‭ ‬زوكربيرغ،‭ ‬وجيف‭ ‬بيزوس،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬رؤساء‭ ‬شركات‭ ‬مثل‭ ‬تيك‭ ‬توك،‭ ‬ Open ‭ ‬ AI ،‭ ‬غوغل،‭ ‬آبل،‭ ‬وأوبر‭.‬

وسيشارك‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬المنتهية‭ ‬ولايته‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬ونائبته‭ ‬كامالا‭ ‬هاريس،‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬منافسة‭ ‬لترامب‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬الرئاسية،‭ ‬في‭ ‬مراسم‭ ‬التنصيب،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أن‭ ‬ترامب‭ ‬لم‭ ‬يحضر‭ ‬مراسم‭ ‬تنصيب‭ ‬الديمقراطيين‭ ‬في‭ ‬2021،‭ ‬حيث‭ ‬غادر‭ ‬واشنطن‭ ‬في‭ ‬الصباح‭ ‬الباكر‭.‬

وفي‭ ‬تناقض‭ ‬صارخ‭ ‬مع‭ ‬ترامب،‭ ‬سوف‭ ‬يلتزم‭ ‬بايدن‭ ‬بأحد‭ ‬أقوى‭ ‬رموز‭ ‬التسليم‭ ‬الديمقراطي،‭ ‬حيث‭ ‬سيرحب‭ ‬بترامب‭ ‬في‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬وينضم‭ ‬إليه‭ ‬في‭ ‬الرحلة‭ ‬إلى‭ ‬مبنى‭ ‬الكابيتول‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يؤدي‭ ‬اليمين‭ ‬الدستورية‭.‬

ومن‭ ‬بين‭ ‬الضيوف‭ ‬المتوقعين‭ ‬أيضا‭ ‬الرئيسان‭ ‬الأمريكيان‭ ‬السابقان‭ ‬جورج‭ ‬بوش‭ ‬الابن‭ ‬وبيل‭ ‬كلينتون‭ ‬برفقة‭ ‬زوجتيهما،‭ ‬كما‭ ‬سيكون‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬الأسبق‭ ‬باراك‭ ‬أوباما‭ ‬حاضرا‭ ‬في‭ ‬مراسم‭ ‬التنصيب،‭ ‬لكن‭ ‬دون‭ ‬زوجته‭ ‬ميشيل‭ ‬في‭ ‬خطوة‭ ‬تمثل‭ ‬خرقا‭ ‬للتقاليد‭ ‬التي‭ ‬يلتزم‭ ‬بها‭ ‬الرؤساء‭ ‬السابقون‭ ‬وزوجاتهم‭.‬